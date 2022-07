O okolicznościach rozstania Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego od kilku dni mówią wszyscy. Nic dziwnego, w końcu w tle pojawia się kwestia zdrady ze strony aktora, który przyznał to podczas "spowiedzi" w Pudelku. Kontrowersyjną sprawą jest także jego spotkanie z Rafalalą, które, pierwotnie miało należeć do zawodowych, jednak jak się okazało później, chodziło o spotkanie prywatne, podczas którego Sebastian miał być pod wpływem narkotyków. Czy to właśnie to było powodem rozstania pary?

Maffashion i Sebastian Fabijański mieli kryzysy od maja?

Jak zakomunikowała w instagramowym oświadczeniu Maffashion, do jej rozstania z Sebastianem Fabijańskim miało dojść pod koniec czerwca. Jak podaje jednak nasz informator, ich związek mógł przejść do historii znacznie wcześniej.

Sebastian i Julia mieli lecieć razem na nagrania pewnego programu za granicę. Wszystko posypało się na przełomie maja i czerwca, kiedy Sebastian nagle zrezygnował, tłumacząc zobowiązaniami zawodowymi w Polsce. Już wtedy pojawiły się plotki, że jego związek z Kuczyńską wisi na włosku.

Cóż, wszystko wskazuje na to, że problemy w związku blogerki i rapującego aktora pojawiły się już dawno temu. Na jednej z ostatnich branżowych imprez, na której byli obecni, unikali spojrzeń nie zapozowali razem na ściance.

Co więcej, kilka godzin po wywiadzie Sebastian Fabijański opublikował post, w którym oznaczył instagramowy profil Maffashion. Wpis został jednak edytowany i po znaczniku została jedynie "Julia", co może oznaczać, że Kuczyńska zablokowała ojca swojego dziecka, lub po prostu nie spodobał się jej jego ruch.