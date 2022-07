TVP rozpoczęło przygotowania do nagrań drugiej edycji programu "You Can Dance. Nowa Generacja". W pierwszym sezonie uczestników oceniali: Agustin Egurrola, Michał Kostrzewski i Klaudia Antos. Tylko pierwszy z nich dostał propozycję udziału w kolejnej odsłonie. Do tej pory tajemnicą było, kogo ostatecznie zobaczymy obok niego. Jednak zagadka została rozwiązana. Plotek już dwa tygodnie temu podawał, że w jury zasiądzie Ida Nowakowska, co teraz się potwierdziło. Poznaliśmy natomiast trzecie nazwisko. To jednak nie koniec zmian. Nasz informator podaje, kto wcieli się w rolę prowadzącej show. Zaskoczeni?

"You Can Dance. Nowa Generacja". Znamy jurorów drugiej edycji

Oprócz Egurroli i Nowakowskiej zmagania uczestników będzie oceniać Katarzyna Cichopek, która początkowo była brana pod uwagę jako gospodyni show. Aktorka nie zastąpi więc Idy.

Negocjacje trwały do samego końca, ostatecznie jednak postanowiono, że trzecim jurorem, obok Agustina i Idy, zostanie Kasia Cichopek, która od lat związana jest z tańcem.

Ponoć podpisywanie umów przeciągało się w czasie, ponieważ produkcja widziała najbardziej Cichopek w roli prowadzącej. Kiedy jednak okazało się, że jedna ze znanych aktorek odrzuciła propozycję TVP i nie została ostatecznie jurorem, fuchę tę powierzono serialowej Kindze Zduńskiej.

Jak dowiedział się Plotek, show poprowadzi inna tancerka. Okazuje się, że taką szansę od TVP otrzymała Edyta Herbuś. Ona za to ma spore doświadczenie na parkiecie, a rola prowadzącej będzie dla niej kolejnym zawodowym wyzwaniem. Jak oceniacie takie zmiany?