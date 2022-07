Ricky Martin 13 lat temu został ojcem. W 2008 roku na świecie pojawiły się bliźniaki: Matteo i Valentino, które urodziła surogatka. Gdy chłopcy mieli dwa lata, piosenkarz dokonał coming outu. Zdecydował się na to, ponieważ rozpoczął pracę ze swoimi wspomnieniami, a także zrobił to dla maluchów, ponieważ nie chciał przed nimi ukrywać prawdy. Bliźniaki wychowywał na początku z pomocą partnera, Carlosa Gonzalesa-Albelli. Po rozstaniu z nim Martin związał się z Jwanem Yosefem, z którym powiększył rodzinę o kolejne dwie pociechy: córkę Lucię oraz syna Renna.

Ricky Martin pokazał najstarszego syna

Matteo i Valentino urodzili się dokładnie w sierpniu 2008 roku, czyli niedługo będą świętować 14. urodziny. Dzieci rzadko pojawiają się na Instagramie sławnego taty, dlatego każdy post z ich udziałem jest szeroko komentowany. Tym razem Ricky Martin pochwalił się odwiedzinami 13-letniego Matteo na planie zdjęciowym do kolejnego teledysku. Chłopiec siadł na specjalnym krześle i obserwował, co się dzieje. Jednak znalazł czas, by zapozować do zdjęcia. Radośnie uśmiechnięty zwrócił się w stronę obiektywu i pokazał kciuk podniesiony w górę. Ubrany był na sportowo - miał białą, oversizową bluzę z kapturem oraz czapkę z daszkiem.

Zobaczcie, kto zdecydował się towarzyszyć mi przy kręceniu mojego nowego teledysku. #MylittleMan #Matteo #syn #duma - napisał szczęśliwy Ricky Martin.

Internauci są pod wrażeniem tego, jaki to już duży chłopak i jak wyrósł. Zachwycają się także jego urokiem osobistym i uważają, że w przyszłości będzie miał duże powodzenie.

Przystojny jak tata.

Piękny i słodki ten twój syn.

Jaki słodziak. Pewnie podąży twoimi śladami - piszą zachwyceni.

Ricky Martin zawsze może liczyć na wsparcie bliskich. W ostatnim czasie jest ono dla niego szczególnie ważne, bowiem został oskarżony o przemoc domową. Nie wiadomo, kto złożył skargę, ale piosenkarz wydał oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów.