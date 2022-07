Maja Bohosiewicz o swojej chorobie. "Uklękłam na ziemi i zaczęłam wyć"

Depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Ważne jednak, by w jej przypadku jak najszybciej udać się do specjalisty. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy mamy do czynienia właśnie z nią. W najnowszym instagramowym wpisie Maja Bohosiewicz poinformowała, kiedy zorientowała się, że coś jest nie tak.

Maja Bohosiewicz opowiedziała o początkach choroby

W lutym Maja Bohosiewicz podzieliła się ze światem informacją, że jest chora. O depresji lękowej napisała na Instagramie, podobnie jak teraz, kiedy znów poruszyła ten temat.

Jak mieczyki zniszczyły moje życie psychiczne? A działo się to w roku pańskim 2021 w lipcu właśnie. Za oknem świeciło słońce, ogrodnik kosił trawę, przyjaciółka zadzwoniła zapytać, czy jestem w domu, byłam, więc wpadła na kawę. Ekspres poinformował mnie o braku wody, braku kawy, o konieczności odkamieniania i o pełnym skraplaczu. Zaproponowałam przyjaciółce szklankę kranówy. W prezencie dostałam od niej dziesięć wielkich mieczyków. Spojrzałam na mieczyki i ich wielkość. Moje myśli zaczęły świdrować w głowie: Jak obetnę takie grube łodygi? Skąd wezmę taki wysoki wazon? Jak naleję wody do tak wielkiego wazonu? Jak przeniosę wazon spod zlewu na stół? - zaczęła.

Aktorka zdała sobie wówczas sprawę, że tak błahe, a przede wszystkim codzienne czynności przerastają ją i musi udać się do specjalisty.

Uklękłam na ziemi i zaczęłam wyć. Wszystkiego było już za dużo. Dlaczego te mieczyki mnie zniszczyły i uratowały jednocześnie? Bo jak już zebrałam się do kupy, zrozumiałam, że naprawdę potrzebuję pomocy specjalisty, skoro dekompensuje się na czymś tak błahym. Ja - królowa za***rolu. Ja - perszing mojej rodziny, uzależnieniowiec od problemów i ich rozwiązywania. Ja - pani nie ma problemów, są wyzwania.

