Informacja o zakończeniu 17-letniego związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zaskoczyła nawet najbardziej uważnych obserwatorów rodzimego show-biznesu. Niedługo po oświadczeniu wydanym na Instagramie, mąż serialowej Kingi Zduńskiej udał się do "Miasta kobiet", gdzie udzielił długiego wywiadu. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską przyznał, że jego ukochana odeszła do innego. To tylko podsyciło plotki o rzekomym romansie Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Teraz oliwy do ognia dolał obserwator Hakiela.

Marcin Hakiel po raz kolejny o rozstaniu. Pojawił się temat nowego partnera Cichopek

Internauta pod najnowszym zdjęciem tancerza postanowił podzielić się refleksją na temat związku Hakiela i Cichopek. Użytkownik portalu sugeruje, że mąż aktorki powinien w odpowiedni sposób ukarać mężczyznę, który przyczynił się do rozpadu jego małżeństwa.

Fajnie, ale gość zniszczył ci rodzinę i teraz tuli twoją żonę. Dalej nie poniósł konsekwencji swojego czynu. Jednym słowem, ma się dobrze. Ba, doskonale - wiedział, że swoimi poczynaniami zniszczy ci życie, ale miał w to wyj...ne. A takich tematów się nie wybacza. Dlaczego on ma być szczęśliwy, a ty masz chodzić na terapię? Coś tu nie siada - czytamy.

Na komentarz odpowiedział Hakiel. Jego riposta jest nieco wymijająca, ale po raz kolejny nie zaprzecza, by to właśnie zdrada małżonki mogła doprowadzić do rozwodu.

Za dużo krzywdy już się wydarzyło, przebaczenie i pokora, to lekcja, którą dało mi życie, wolę równać do góry do ludzi, na których mi zależy i którym zależy na mnie, dzieci przyjaciele, to są prawdziwe wartości, życzę wewnętrznego spokoju i radochy z życia.

Jak myślicie, Marcin Hakiel powie coś więcej na temat przyczyny rozpadu małżeństwa z Katarzyną Cichopek?