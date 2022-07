Sebastian Fabijański udzielił wywiadu portalowi Pudelek, który wstrząsnął opinią publiczną. Aktor powiedział, że nie pamięta nocy spędzonej z Rafalalą, bo zażył narkotyk, który w połączeniu z lekarstwem okazał się przeraźliwie mocny. Jednak to inny moment rozmowy był dla niego najtrudniejszy. Fabijańskiemu napłynęły do oczu łzy, gdy wyznał, że zdradzał partnerkę. Teraz Maffashion odniosła się do wywiadu aktora.

Maffashion mówi, czy wróci kiedyś do Sebastiana Fabijańskiego

Ostatni post Maffashion na Instagramie pochodzi z zeszłego tygodnia. Niemniej w komentarzach i tak przewija się głównie temat szokującego wywiadu Fabijańskiego.

Jeden z internautów zapytał Julię, czy jest szansa, że kiedyś wróci do Sebastiana.

Może jest szansa, by odbudować tę relację? Trzymam za was kciuki, nie poddawajcie się tak łatwo.

Chwilę później ten sam użytkownik dodał kolejny komentarz. Tym razem zadał pytanie o wywiad Fabijańskiego.

Obejrzałaś wywiad z Sebą? Powiedział, że wylądował u niej na chacie po imprezie pijany i naćpany. Twierdzi, że nie doszło do żadnego zbliżenia, co potwierdziła Rafalala.

Maffashion pod drugim pytaniem zostawiła dobitną i bardzo krótką odpowiedź.

Nie.

Nie mamy pewności, czy Kuczyńska nie daje żadnych szans byłemu partnerowi, czy wyznaje tylko, że nie obejrzała jego rozmowy z portalem Pudelek. Przypomnijmy, że w niedzielę wydała oświadczenie, w którym zwróciła się z apelem do mediów. Maffiashion poprosiła o uszanowanie prywatności syna i niepublikowanie jego zdjęć w artykułach. Redakcja Plotka szanuje tę prośbę i nie będzie upubliczniać wizerunku dziecka Julii Kuczyńskiej i Sebastiana Fabijańskiego.

