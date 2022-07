Katarzyna Sokołowska od pięciu lat tworzy szczęśliwy związek z biznesmenem i członkiem Polskiej Rady Biznesu Arturem Kozieją. Para traktuje relację bardzo prywatnie i raczej stronią od pokazywania się w mediach. W przypadku wyjątkowych okazji nie może jednak zabraknąć wspólnych kadrów.

Ostatnio Katarzyna Sokołowska pochwaliła się zdjęciami z ukochanym przy okazji mikołajek. Podczas spaceru po Karkonoszach zapozowali do pamiątkowego zdjęcia z psem. Na pierwszy rzut oka widać, że do siebie pasują, co nie umknęło uwadze fanów. Teraz miała kolejny powód, aby pokazać partnera.

Katarzyna Sokołowska na urodzinowych zdjęciach z partnerem

Kilka dni temu Artur Kozieja obchodził 53. urodziny, a jego ukochana nadrobiła zaległości ostatnich miesięcy. Na Instagramie dyrektorki pokazów mody pojawił się post wspominający ostatnie podróże pary. Wspólnie zapozowali na tle zabytków, zachodu słońca, a także słonia w całej okazałości. Nie obyło się bez czułości. Zakochani na jednym ze zdjęć patrzyli sobie głęboko w oczy, natomiast na kolejnym się całowali.

Kochanie, sto lat - pisała Katarzyna Sokołowska.

Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja historia miłości

Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja poznali się podczas randki w ciemno, którą zaaranżowali wspólni znajomi. Reżyserka pokazów mody początkowo nie była zainteresowana zalotami biznesmena, jednak ten obrał sobie za cel poznać ją bliżej. Szybko zwrócił jej uwagę sposobem komunikowania się i, pomimo że nie planowała się wiązać, w 2017 roku oficjalnie ogłosili, że są razem. Obecnie spodziewają się pierwszego dziecka.

