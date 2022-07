Małgorzata Kożuchowska zaliczyła modową wpadkę. Tiulowa spódnica odkryła za dużo

Małgorzata Kożuchowska przez lata medialnej obecności przyzwyczaiła nas do dość mało odkrywczych i zachowawczych stylizacji. Aktorka ma jednak grupę wiernych fanek, które chętnie inspirują się jej stylem ubierania czy też uczesaniem. Za czasów szczytowej popularności "M jak miłość" i "Rodzinki.pl" wiele Polek czesało się "na Kożuchowską", a także kopiowało jej nienaganne oraz dopracowane looki. Ostatnio jednak celebrytka zaszalała i została sfotografowana w dość ekstrawaganckim wydaniu.

REKLAMA

Małgorzata Kożuchowska powaliła na kolaną stylizacją. Trudno od niej oderwać wzrok

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska była na masażu twarzy

Z przodu stylizacja Kożuchowskiej to nic nadzwyczajnego. Tyłem jest już dużo gorzej

Kożuchowska została przyłapana przez paparazzi, gdy przenosiła do samochodu rzeczy ze starego mieszkania. Pomagały jej w tym dwie asystentki. Obecnie w dawnym lokum aktorki przebywają jej rodzice. Jednak uwagę przykuł głównie oryginalny look, w którym pojawiła się Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda "Rodzinki.pl" miała na sobie czarny komplet, na który składała się kamizelkowa marynarka oraz tiulowa spódnica.

Małgorzata Kożuchowska Fot. PLOTEK EXCLUSIVE

W tej stylizacji nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie zdjęcia zrobione aktorce odwróconej tyłem. Widzimy na nich, że marynarka jest za krótka, a prześwitująca spódnica spowodowała, że pośladki Kożuchowskiej były na widoku. Niestety, ale całość nie prezentuje się korzystnie. W dodatku do tej stylizacji kompletnie nie pasuje klasyczna, trochę staroświecka fryzura oraz klapki. Musimy przyznać, że ten look to wpadka aktorki, która zazwyczaj słynie z elegancji, a przez niektórych jest nawet uważana za ikonę stylu.

Małgorzata Kożuchowska zachwyca w letniej zielonej stylizacji. Andrzej Duda lubi to