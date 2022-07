Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na Sycylię, gdzie w towarzystwie największych gwiazd uczestniczą w pokazach mody. Zbliżyli się zwłaszcza z Heidi Klum, która w ich towarzystwie oglądała prezentację kolekcji Dolce&Gabbana.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowscy na jednej imprezie Kris Jenner. Anna po cichu ją nagrała

Lewandowska nie zawsze była królową stylu. Zaliczyła sporo wpadek

Heidi Klum przez lata podbijała wybiegi największych domów mody na świecie. Wygląda na to, że zaszczepiła miłość do tej branży w swojej córce, która w sierpniu 2021 zadebiutowała w weneckim pokazie duetu Dolce&Gabbana. Dziś Leni Klum idzie w ślady mamy i rozwija karierę.

Heidi Klum zachwycona córką podczas pokazu mody na Sycylii

Od tego wyjątkowego dnia upłynął już niemal rok i wszystko wskazuje na to, że córka modelki przypadła do gustu projektantom. Ostatnio miała okazję ponownie wystąpić na pokazie Dolce&Gabbana, prezentując jesienną kolekcję. Miała na sobie czarną mini z gorsetem i koronkowym zdobieniem, która została zestawiona z klasycznymi szpilkami. Na opublikowanych wideo Leni Klum prezentowała się fantastycznie i trzeba przyznać, że chodzenie po wybiegu ma we krwi.

Heidi Klum stara się wspierać córkę na każdym kroku i w towarzystwie Lewandowskich podziwiała jej poczynania. Podobnie jak w zeszłym roku, postanowiła udokumentować popis córki, co uchwycił Robert Lewandowski. Widać, że była dumna.

Proud mum Heidi Klum (pol. Dumna mama Heidi Klum - dop. redakcji.) - pisał Robert Lewandowski.

Heidi Klum zachwyca się córką podczas pokazu Dolce&Gabbana Instagram @_rl9

Leni Klum jest owocem romansu Heidi Klum i dyrektora zarządzającego Formuły 1 Renault Flavio Briatore. Para spotykała się w połowie 2003 roku, a po narodzinach córki modelka wychowywała ją z dala od mediów. Od niedawna Leni Klum rozwija karierę i oprócz pokazów mody pojawia się także na okładach magazynów.

Heidi Klum zachwycona Anną i Robertem Lewandowskimi. "Nieziemscy"