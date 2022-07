Rafalala, czyli Nina Kukawska, w show-biznesie debiutowała w 2007 roku, kiedy wyprodukowała film dokumentalny "I Bóg stworzył transwestytę". W materiale chodziła po Warszawie i zaczepiała ludzi, pytając, co sądzą o "kobiecie z penisem". Sama nie dokonała pełnej tranzycji. Performerka przeszła tylko operację powiększenia biustu i mówi, że identyfikuje się jako kobieta. We współpracę weszła także z Krystyną Jandą, z którą stworzyła w Teatrze Polonia monodramat na bazie jej autorskiego dokumentu. Bardziej jest jednak znana ze skandali i konfliktów ze znanymi osobami.

Sebastian Fabijański o nocy z Rafalalą. "Piekło". Po kolejnym pytaniu się popłakał

Fabijański, chłopak Eweliny Lisowskiej, raper Belmondo - to tylko kilka nazwisk z bogatego życiorysu Rafalali

Ostatnio głośno znów było o Rafalali, gdy udostępniła nagranie z tajemniczym "znanym aktorem". Fani zostali poproszeni o odgadnięcie tożsamości mężczyzny. Na filmiku słychać było głos, widoczny był także fragment bluzy. Fani od razu zidentyfikowali Sebastiana Fabijańskiego. W sieci od razu padły oskarżenia o romans aktora z Rafalalą. Później pojawiła się wersja, że ich wspólne spotkanie to element przygotowań do premiery filmu, ale tego nie potwierdziła reżyserka ani producent "Innych ludzi". Ostatecznie, po kilku tygodniach, Fabijański opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jest szantażowany. Wkrótce także Maffashion poinformowała fanów na Instagramie, że rozstała się ojcem Bastiana.

Fabijański mówi o "odrzuceniu seksualnym". "Sebastian, przestań pi***olić"

Skandal jest na trwałe wpisany w funkcjonowanie Rafalali w mediach. Chętnie dzieli się z prasą szczegółami z życia prywatnego i na tym zyskała największy rozgłos. Kiedyś w rozmowie z Super Expressem celebrytka wyznała, że miała romans z Bartkiem Śniadeckim, muzykiem zespołu Afromental, który był w tamtym czasie związany z Eweliną Lisowską. Jak ówcześnie twierdziła, zasypywał ją wiadomościami i prezentami. Performerka zapowiadała kolejne "szczegóły romansu" w mediach społecznościowych.

Kochani w poniedziałek wielka odsłona mojego romansu z chłopakiem pewnej znanej, polskiej wokalistki - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Bartek Śniadecki dość szybko podjął kroki prawe w związku z rozpowszechnianymi przez Rafalalę informacjami, twierdząc, że są one nieprawdziwe. Do sieci trafiły jednak nagrania ze spotkań mężczyzny z kontrowersyjną osobą transpłciową. Na jednym z nich widać jak muzyk przyniósł Rafalali taką samą świeczkę zapachową jak ta, którą wcześniej podarował Ewelinie Lisowskiej. Upokorzona piosenkarka podjęła decyzję o rozstaniu.

Rafalala była także inicjatorką afery z raperem Belmondo, zwanym również Młodym G., kiedy na swoim Instagramie opublikowała zdjęcia nagiego mężczyzny w wannie z dopiskiem "słynny raper...". Bohater fotografii miał zasłoniętą twarz i trudno było odgadnąć, kim jest, ale sam zainteresowany przyznał się do znajomości ze skandalistką. Ostatecznie odciął się od tematu krótką i niecenzuralną wypowiedzią, ale fani nie do końca chcieli uwierzyć w przypadkowość tego spotkania. Oczywiście sama historia nie skończyła się na jednej publikacji i pojawiło się w niej kilka zaskakujących wątków, które sugerują, że ta relacja nie była tak całkiem niewinna.

Sebastian Fabijański przyznał się do zdrady. "Trudne i haniebne"

Rafalala jest bohaterką nie tylko plotek o romansach. Zdarzały się dużo poważniejsze afery

W 2014 roku w programie "Tak czy Nie" celebrytka oblała wodą polityka Artura Zawiszę, gdy ten użył wobec niej określeń "to coś" oraz "męska dz***a". W 2018 roku internet obiegło nagranie, na którym Rafalala wylewa kawę na nastolatkę, według niej 14-latka chwilę wcześniej ją obraziła. Do sieci trafiło także nagranie skandalistki z chłopakiem, który obraził ją w centrum handlowym. Autorką jest sama zainteresowana, która w opisie filmu dodała, że spoliczkowała mężczyznę za to, że ją obraził, komentując jej wagę. Na Instagramowych profilach Rafalala na bieżąco publikuje zdjęcia i nagrania mężczyzn, z którymi się spotyka, bardzo często w sytuacjach intymnych. Przez Sebastiana Fabijańskiego została oskarżona o szantaż, ale po ostatniej rozmowie z nią można odnieść wrażenie, że się z tego wycofuje. Niewątpliwie Rafalala gra w niebezpieczną grę.

