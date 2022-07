Źródło Plotka informuje, że do grona gwiazd, których popisy taneczne zobaczymy w 13. edycji polsatowskiego show, dołączyła Natalia Janoszek. Trampoliną do jej kariery stał się udział w konkursach piękności. W 2012 roku była kandydatką w odbywających się w Bangkoku wyborach Supermodel International, gdzie zauważyli ją twórcy bollywoodzkiego kina. Niedługo później powierzono je główną rolę w filmie "Dreamz". Janoszek w zagranicznych produkcjach występowała jeszcze kilkukrotnie, jednak, jak przyznała w rozmowie z muzotakt.pl, zapragnęła wrócić do Polski. W 2020 roku dołączyła do obsady "365 dni", wcielając się w postać Karoliny, przyjaciółki granej przez Annę-Marię Sieklucką Laury.

"Taniec z Gwiazdami". Natalia Janoszek dołącza do 13. edycji

Zagraniczna kariera Natalii Janoszek rozwijała się w błyskawicznym tempie. Na koncie ma m.in. rolę w filmie "The Swing of Things", gdzie grała u boku Luke'a Wilsona, a także kilka indyjskich nagród JIFA za udział w bollywoodzkich produkcjach. W 2019 roku otrzymała zaproszenie na festiwal do Cannes, gdzie miała okazję zaprezentować się na czerwonym dywanie. O takim sukcesie może pomarzyć niejedna gwiazda. Janoszek tęskniła jednak za domem i rodziną, dlatego zdecydowała się więcej czasu poświęcać pracy w Polsce.

Marzy mi się wiosenna ramówka w Polsce, żeby spędzić trochę więcej czasu z rodziną. Myślę, że jestem w stanie pogodzić zarówno pracę za granicą, jak i rynek polski, by być 50 proc. tu i 50 proc. tam. A dzięki social mediom mam cały czas kontakt z fanami - mówiła na początku 2020 roku w rozmowie z muzotakt.pl.

Jak na razie nie wiadomo, z kim w parze zatańczy aktorka. 13. edycja "Tańca z Gwiazdami" ma trafić do ramówki Polsatu już jesienią. Stacja poinformowała, że na parkiecie będą pląsać także Krzysztof Rutkowski, Ilona Krawczyńska, Maja Włoszczowska, Łukasz Płoszajski, Jacek Jelonek, Wiesław Nowobilski oraz Agnieszka Litwin.

Spekulowano także, że w tanecznym show mają wziąć udział Magda Mołek oraz Małgorzata Rozenek. Informacja dotycząca dziennikarki okazała się jednak wyłącznie plotką, natomiast "Perfekcyjna" miała finalnie odrzucić propozycję Polsatu.