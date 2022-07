Lauren Goodger stała się sławna dzięki udziałowi w brytyjskim reality show "The Only Way Is Essex". Od tego czasu 35-latka zyskała spore grono fanów, z którymi w mediach społecznościowych chętnie dzieli się informacjami o sobie. Tym razem jednak opublikowała bardzo smutną wiadomość.

REKLAMA

Zaczynali jako dzieci na szkalnych ekranach. Nie wszyscy dzwignęli ciężar sławy

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk: Przeżywałam śmierć mamy na oczach całej Polski

Nie żyje nowo narodzona córka gwiazdy reality show "The Only Way Is Essex"

O śmierci drugiej córki Lauren Goodger poinformowała w opublikowanym 10 lipca poście na Instagramie.

Lorena zmarła 8 lipca 2022 roku. Była najpiękniejszym zdrowym dzieckiem, jakie kiedykolwiek widziałam - tak, jak jej siostra. Słowa nie są w stanie oddać tego, co czuje matka, która straciła dziecko, które nosiła przez te wszystkie miesiące i urodziła swojego anioła, by go zabrano - napisała na początku.

W dalszej części wpisu celebrytka przekazała, że nie było żadnych komplikacji związanych z ciążą i porodem. Nie chciała jednak wchodzić w szczegóły.

Nie było żadnych komplikacji ciążowych ani porodowych. Wszystko było w porządku. Lorena była zdrowa. W tej chwili nie chcę wchodzić w szczegóły. Po prostu wiedzcie, że nic złego się nie działo (...). Jestem załamana.

Na koniec napisała, że te trudne chwile pomaga jej przetrwać starsza córka.

Larose - ona jest moją skałą, która mnie przez to przeprowadza, bo inaczej bym nie przeżyła.... Nigdy nie pogodzę się z tym, ale nauczę się, jak żyć codziennie z Loreną w moim sercu. Ona będzie ze mną zawsze i będę z nią znowu pewnego dnia. Moja Lorena, kocham cię tak bardzo.

Do wpisu dodała czarno-białe zdjęcie, na którym trzyma młodszą córkę za rękę.

Angelina Jolie szaleje z Shiloh na koncercie Maneskin! Aktorka chciała zachować powagę

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl