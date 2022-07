Doda jest kolorowym ptakiem polskiej sceny. Wokalistka na występach i na planach teledysków pojawia się w nietuzinkowych i bardzo często odważnych, a nawet wulgarnych stylizacjach. W prywatnej garderobie również posiada niebanalne kreacje. Co ciekawe, nie wszystkie są od znanych projektantów. Niektóre z nich pochodzą z sieciówek.

Doda w komplecie z Zary. Całość kosztowała mniej niż 70 złotych

Doda pojawiła się w studiu Radia Zet, by promować najnowszy singiel "Melodia ta". Tego dnia wokalistka postawiła na letni look. Wybrała zielony komplet z nadrukiem w fioletowe kwiaty. Ten składał się z minispódniczki z wysokim stanem oraz crop topu z mocno wyciętym dekoltem. Do tego różowe szpilki i poręczna torebka w odcieniu neonowej zieleni. Całość dopełniała oryginalna biżuteria.

Okazuje się, że komplet, w którym paradowała Dorota Rabczewska, pochodzi ze znanej sieciówki. Obie części garderoby są też bardzo tanie. Można je znaleźć na dziale "wyprzedaż" w Zarze. Za crop top obecnie trzeba zapłacić niecałe 30 zł. Nieco droższa jest za to spódnica. Ta wyceniona została na 39,90 zł. Przed promocją każde z ubrań kosztowało 99,90 zł. Jak widać na stronie sklepu, ubrania sprzedają się na pniu.

Jak podoba wam się Doda w takiej wersji?

