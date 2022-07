Hanna Lis po wielu latach mieszkania na Powiślu przeniosła się do jednej z piękniejszych warszawskich dzielnic. Nareszcie dziennikarka może cieszyć się upragnioną ciszą i spokojem. Zobaczcie, jak prezentują się jej wymarzone cztery kąty.

Stylowe mieszkanie Hanny Lis

Dzięki temu, że w urządzaniu nowego lokum pomogli jej specjaliści, Hanna Lis mogła bardzo szybko się do niego przeprowadzić. W rozmowie z magazynem "Viva" przyznała, że była zaskoczona tym, że tak sprawnie udało się wszystko przygotować.

Tutaj było klepisko, naprawdę nie wierzyłam, że uda się to wszystko zrobić w tak szybkim tempie, powiedziała.

Na instagramowym profilu dziennikarki nie brakuje zdjęć, na których możemy zobaczyć wnętrza luksusowego apartamentu. Hanna Lis od samego początku doskonale wiedziała, jak mają one wyglądać.

Wizja właścicielki była od początku w pełni wyklarowana: z jednej strony marzyła o eleganckich sztukateriach, a z drugiej o klimacie rodem z Dalekiego Wschodu - powiedziała na łamach portalu czasnawnetrze.pl architektka Maja Śmichura.

W połączonym z kuchnią salonie dominują jasne barwy, przez co pomieszczenie optycznie wygląda na większe. Na środku stoi duża biała kanapa, a podłogi wyłożone są panelami ułożonymi we wzór jodełki. Tym, co jednak przyciąga największą uwagę, jest gipsowa obudowa kominka z lustrem ozdobionym sztukateriami. Obok, po obu stronach, znajdują się wbudowane półki na książki z zamykanymi szafkami na dole.

Dla kontrastu kuchenne szafki mają matowe czarne wykończenia. Na środku pomieszczenia znajduje się duża wyspa, na której jest sporo miejsca do przygotowywania posiłków. Jak powiedział projektant zabudowy meblowej, to miało być przede wszystkim bardzo funkcjonalne wnętrze.

Ważne było też spełnienie indywidualnych potrzeb wynikających z poprzednich doświadczeń Hanny Lis - funkcjonalna kuchnia, wygodna strefa wypoczynkowa, dużo miejsca do przechowywania - czytamy na stronie czasnawnetrze.pl.

W wolnym czasie dziennikarka może odpoczywać również na stylowo urządzonym tarasie. Dekoratorzy wnętrz zadbali o to, aby znalazły się tam rattanowe meble, na których leżą miękkie poduchy, stolik kawowy oraz dodające klimatu świeczki i lampiony.

A jak prezentuje się łazienka w apartamencie o powierzchni stu metrów kwadratowych? Zdjęcie tego pomieszczenia znajdziecie w galerii u góry strony.

