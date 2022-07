Księżna Kate na Wimbledonie. Sukienka grzeczna, ale dekolt głębszy niż zazwyczaj

10 lipca 2022 roku księżna Kate wraz z księciem Williamem i księciem George'em pozostali w Londynie, by uczestniczyć w 14. dniu Wimbledonu. Obserwowali rozgrywki z trybun, ale księżna miała też swoje pięć minut.

Księżna Kate w sukience w grochy na Wimbledonie

Księżna Kate kolejny raz kibicowała uczestnikom prestiżowego turnieju tenisowego. Tym razem pojawiła się na wydarzeniu, by wręczyć puchar Novakowi Djokovicowi. Żona księcia Williama tego dnia prezentowała się w granatowej sukience w grochy od Alessandry Rich. Kreacja do tanich nie należała. Kosztowała 1335 funtów, co w przeliczeniu daje około 7,5 tys. złotych. Księżna prezentowała się w niej znakomicie, tym bardziej że marszczenia w talii podkreśliły sylwetkę. Całość uzupełniały czarno-białe szpilki, które zaprojektowała wspomniana już projektantka. Do tego zegarek od Cartiera oraz naszyjnik i kolczyki z szafirami. Warto nadmienić, że biżuteria należała niegdyś do księżnej Diany. 40-latka postawiła też na delikatny makijaż - wyraźnie podkreśliła jedynie rzęsy i kości policzkowe. Rozpuściła też włosy.

Na zdjęciach widać, że księżna doskonale bawiła się na trybunach. Ekscytowała się grą, podobnie jak książę George. Ośmiolatek, który miał na sobie granatowy garnitur, błękitną koszulę i krawat wyglądał na bardzo zainteresowanego rozgrywkami. Rodzice tłumaczyli mu, co dzieje się w poszczególnych momentach meczu.

