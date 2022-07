Znani z "Rolnik szuka żony" Anna i Grzegorz Bardowscy budowę domu rozpoczęli w czerwcu 2020 roku. Postępy idą pełną parą, chociaż przed małżonkami jeszcze sporo pracy, aby doprowadzić przedsięwzięcie do końca. Ania, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu (jej profil śledzi ponad 250 tys. osób), chętnie zaspokaja ciekawość internautów, którzy dopytują o kolejne etapy budowy i wykończenia nowego lokum. Dopiero na początku lipca Bardowska zdecydowała się na finalny projekt kuchni i nie ukrywa, że jest zachwycona efektem.

Anna Bardowska pokazała wizualizacje kuchni. Internauci komentują

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaznaczyła, że zależało jej, aby kuchnia w nowym domu różniła się od tej, z której korzysta teraz. Z tego powodu wybrała ciemne fronty szafek, czarne dodatki i blaty w kolorze grafitu. Pomieszczenie, mimo że jest wąskie, jest sporych rozmiarów, dzięki temu zmieściła się w nim także wyspa, na której w projekcie uwzględniono płytę grzewczą. Blat ten jest z jednej strony przymocowany do ściany, którą zajmuje z kolei wysoka aż do sufitu szafka z przezroczystymi drzwiami. Zgodnie z projektem ma się w nim znaleźć zastawa stołowa. Kuchnię rozjaśniają wykończone jasnym drewnem górne szafki, a także wyłożona drewnem podłoga.

Często mnie pytaliście, jak będzie wyglądać nasza nowa kuchnia. I do dzisiaj nie byłam pewna, czy jeszcze coś będziemy zmieniać. Teraz wiem, że to jest finalny projekt, a w poniedziałek meble trafiają na produkcję - napisała Bardowska na Instagramie.

Chociaż część fani podziela jej entuzjazm, chwaląc wybór, w komentarzach pojawiło się sporo negatywnych głosów. Internauci zwracają głównie uwagę na niepraktyczny kolor pomieszczenia, które może być przez to trudne do utrzymania w czystości, a także krytykują pomysł z umieszczeniem miejsca do gotowania na wyspie kuchennej.

Rozumiem Aniu, że chciałaś zmian, ale ciemna kuchnia jest bardzo niepraktyczna. Zobaczysz, że nie raz będziesz żałować tego wyboru, myjąc ciągle fronty.

Indukcji na wyspie mówię stanowcze nie. Podczas gotowania nie posiedzi się nad oparami lub pryskającym tłuszczem. Może warto to jeszcze przemyśleć?

Wszystko pięknie, lecz projektujący nie myśleli w ogóle o funkcjonalności, a w kuchni to podstawa - czytamy.

Nowy dom Bardowskich liczy ponad 200 m kw. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" będą w nim mieli do dyspozycji m.in. cztery pokoje, dwie łazienki, dwie garderoby, pralnię i salon połączony z aneksem kuchennym. Posiadłość ma także duży balkon i dwa tarasy. Anna Bardowska informowała na Instagramie pod koniec czerwca, że przeprowadzka może nastąpić już "lada chwila".