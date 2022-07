Lewandowscy na jednej imprezie Kris Jenner. Anna po cichu ją nagrała

Anna i Robert Lewandowscy wyjechali do Włoch, ale nie spędzają czasu na plażach, lecz na pokazach Dolce&Gabbana. Bawią się doskonale i to w doborowym towarzystwie.

Anna i Robert Lewandowscy spotkali Kris Jenner

Anna i Robert Lewandowscy na Instagramie relacjonują pobyt we Włoszech i pokazy Dolce&Gabbana, na których byli gośćmi. Najpierw trenerka chwaliła się wspólnymi zdjęciami z Heidi Klum. Na nagraniu, które zamieścił piłkarz widać, jak modelka wita się z małżonkami. Były uściski dłoni i buziaczki. Klum udostępniła też selfie z Lewandowskimi. Okazuje się, że na imprezie Dolce&Gabbana bawiła się także Kris Jenner. Nic jednak nie wskazuje na to, że gwiazda show "Z kamerą u Kardashianów" zawiązała bliższe relacje z Lewandowskimi. Nie przeszkodziło to jednak trenerce, by pochwalić się na InstaStories, że bawi się na jednej imprezie z Jenner. Wyjęła wszak telefon i zaczęła ją nagrywać. Sama zainteresowana najprawdopodobniej nie wiedziała, że została bohaterką nagrania Lewandowskiej.

Kris Jenner na pokazie Dolce&Gabbana Fot. Instagram/annalewandowskahpba

Tego dnia Jenner miała na sobie zwiewną, zieloną sukienkę w kwiecisty print. Do tego złota biżuteria i mocny makijaż. Uwagę zwraca także odważna kreacja Lewandowskiej. Trenerka tym razem postawiła na czarną sukienkę z długimi rękawami, wycięciami na dekolcie i pod piersiami. Całość uzupełniały długie kolczyki, sandały na koturnie wysadzane ozdobnymi kamieniami oraz ciemna kopertówka. Lewandowska zaczesała też włosy i postawiła na tzw. wet hair look. Usta podkreśliła klasyczną czerwienią szminki. Prezentowała się niezwykle elegancko. Podobnie jak Robert Lewandowski, który tego wieczoru bawił sił się w smokingu w kolorze szmaragdowym z czarnymi kapami. Do tego ciemna koszula nonszalancko rozpięta na klatce piersiowej i czarne mokasyny.

