Premierka Finlandii bawi się na festiwalu. Stylizacja Sanny Marin robi furorę. "Legenda"

Sanna Marin została premierką Finlandii, mając zaledwie 34 lata. Piastująca to stanowisko od 2019 roku Marin jest miłośniczką dobrej zabawy, co zdążyło już wpędzić ją w kłopoty. Pod koniec ubiegłego roku polityczka nie zastosowała się do zaleceń bezpieczeństwa i imprezowała w helsińskich klubach, mimo że miała wcześniej kontakt z zakażonym koronawirusem ministrem spraw zewnętrznych. Opisana przez jeden z plotkarskich portali sytuacja nosiła znamiona skandalu, a Marin przepraszała za swoje zachowanie podczas konferencji prasowej. Tym razem jednak fińska premierka została doceniona przez rodaków, gdy do sieci trafiły jej zdjęcia z festiwalu Ruisrock.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski rząd będzie taki jak fiński?

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Sanna Marin zachwyciła na rockowym festiwalu

Ruisrock to odbywający się na wyspie Ruissalo w Turku fiński festiwal, który jest drugim najstarszym tego typu wydarzeniem w Europie. W tegorocznym line-upie muzycznej imprezy znaleźli się m.in. Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stallion czy Playboi Carti. Sanna Marin na wydarzenie wybrała się z mężem, piłkarzem Markusem Räikkönenem, o czym poinformowała na Instagramie.

Wakacje rozpoczęły się dzisiaj. W kierunku Turku i Ruisrock - napisała polityczka.

Premierkę na terenie festiwalu zauważyli organizatorzy, a zdjęcie Sanny Marin znalazło się na instagramowym profilu Ruisrock. Szefowa fińskiego rządu wybrała na tę okazję idealnie dopasowaną stylizację. Miała na sobie czarną ramoneskę, jeansowe, postrzępione szorty i ciężkie, skórzane buty za kostkę na grubej podeszwie.

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Internauci zachwycili się wyglądem polityczki i jej bardzo swobodnym, nietypowym, jak na osobę piastującą takie stanowisko, podejściem do spędzania wolnego czasu.

Finlandia ma najbardziej stylową premierkę na świecie.

Legenda!

Piękna! Może chcesz przejąć posadę w Wielkiej Brytanii? Właśnie się zwolniła - czytamy w komentarzach.

Wyobrażacie sobie Mateusza Morawieckiego przechadzającego się po terenie Open'era? Nam jakoś trudno.