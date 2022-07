Śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła całą Polską. Przedsiębiorca, producent filmowy i mąż Agnieszki Woźniak-Starak zginął w sierpniu 2019 roku na jeziorze Kisajno w wyniku wypadku - wypadł z motorówki, którą pływał, Ogromna tragedia skłoniła jego żonę do wycofania się z życia publicznego na wiele miesięcy. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się wrócić do pracy w telewizji dopiero jesienią 2020 roku, gdy przyjęła posadę prowadzącej "Dzień dobry TVN". Dziennikarka cały czas utrzymuje pamięć o zmarłym mężu, a na InstaStories przypomniała, że 10 lipca wypadają urodziny Piotra Woźniaka-Staraka.

Agnieszka Woźniak-Starak uczciła urodziny Piotra Woźniaka-Staraka

Agnieszka Woźniak-Starak udostępniła poruszające, czarno-białe zdjęcie Piotra Woźniaka-Staraka trzymającego w objęciach szczeniaczka. Jak wynika z podpisu, fotografię wykonano na kilka tygodni przed śmiercią producenta.

Piotr Woźniak-Starak i Vlad - napisała.

Vlad nie jest jednak zwykłym psem. W pierwszą rocznicę śmierci producenta filmowego, Woźniak-Starak ujawniła, że kupiła go mężowi na urodziny, a szczeniak miał dołączyć do ich rodziny po powrocie z Mazur. Tragiczny wypadek pokrzyżował ich plany. Dziennikarka uznała, że w pojedynkę nie da rady zająć się sześcioma psami, a chęć opieki nad Vladem wyrazili znajomi pary. To był ostatni urodzinowy prezent, który kupiła z myślą o Piotrze-Woźniaku Staraku.

Historia związku

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak zaczęli spotykać się w 2014 roku. Rok później producent oświadczył się ukochanej podczas organizowanego przez Fundację TVN Balu Nocy Letniej. Para pobrała się 27 sierpnia w Wenecji, dokąd zaproszeni goście przylecieli prywatnym samolotem, do końca nie wiedząc, gdzie odbędzie się ślub. Piotr Woźniak-Starak zmarł 18 sierpnia 2019 roku.