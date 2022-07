Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od lat tworzą nie tylko zgrane małżeństwo, ale są również jedną z najbardziej stylowych par w show-biznesie. Trenerka i sportowiec gustują w luksusowych markach i już od dawna widywani są w ubraniach od Dolce&Gabbana. Na Sycylii mieli okazję spotkać się z Heidi Klum i Ciarą, a "Lewa" dosłownie olśniła wyglądem. Na Instagramie opublikowała więcej kadrów z włoskich wakacji. Przy okazji zdradziła, że złamała jedno ze swoich postanowień.

Anna Lewandowska korzysta z życia na Sycylii. Złamała jedno ze swoich postanowień

Anna Lewandowska korzysta z życia, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Trenerka długo nie zagrzeje w jednym miejscu i ciągle podróżuje po świecie. Obecnie razem z Robertem Lewandowskim wypoczywa na Sycylii. Na InstaStories pieczołowicie relacjonowała pokaz mody włoskiej marki.

Nie od dziś wiadomo, że Lewandowska przykłada ogromną uwagę do tego, co je. Z diety całkowicie wyeliminowała niezdrową i przetworzoną żywność. Zrezygnowała również z glutenu, aż do teraz. Nie odmówiła sobie i wina. Serię zdjęć z Sycylii opatrzyła zabawnym opisem:

Odrobina glutenu, wina, mody, śmiechu i treningu - podpisała zdjęcia trenerka.

Fani w komentarzach zasypali małżonków komplementami i nie ukrywali, że wojaże Lewandowskich bardzo im się podobają.

Mega inspirujące zdjęcia.

Mega.

Oboje cudowni razem i każde z osobna - czytamy.

Lenka Klimentova pozuje w bikini i prezentuje pierwsze ciążowe krągłości

Widać, że Anna i Robert Lewandowscy nie próżnują na Sycylii, tylko świetnie spędzają czas. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Tam m.in. selfie z Heidi Klum, które modelka wrzuciła na swój instagramowy profil.