Lara Gessler i Piotr Szeląg oczekują narodzin drugiego dziecka. Córka Magdy Gessler ujawniła, że spodziewa się syna i nie ukrywała, że jest to spełnieniem jej marzeń. Nie zdecydowała się jednak na to, by zdradzić, jakie imię wybrała. Razem z mężem wychowują już córkę, która ma na imię Nena. Dziewczyna lada chwila będzie mogła sprawdzić się w roli starszej siostry. Lara pochwaliła się sporych rozmiarów brzuchem. Mamy nadzieję, że torba do szpitala już spakowana.

Zobacz wideo Lara Gessler jest w ciąży! Pokazała urocze wideo

Lara Gessler odlicza dni do porodu. Pokazała sporych rozmiarów brzuch

Lara Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie informuje fanów na temat swojego samopoczucia. Restauratorka ma mnóstwo energii na końcówce ciąży. Podobnie jak w przypadku pierwszego porodu, teraz również zdecydowała się na to, by rodzić naturalnie. Gwiazda chętnie opowiada o swoich przygotowaniach do powitana na świecie drugiej pociechy. Na InstaStories poruszyła temat masażu krocza i opowiedziała o jego zaletach.

Gwiazda opublikowała również nową fotografię z windy, na której pozuje w wygodnym dresie. Gessler podciągnęła bluzę do góry, prezentując krągły brzuch, który wyraźnie widać, jest coraz niżej ułożony. To może wskazywać na to, że poród odbędzie się lada dzień.

Aktualizacja brzucha - podpisała zdjęcie Lara.

Lara Gessler odlicza dni do porodu. Pokazała sporych rozmiarów brzuch Fot. Instagram/ lara_gessler

Nie wiadomo dokładnie, na kiedy Lara Gessler ma wyznaczony termin. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jej bezproblemowego rozwiązania.