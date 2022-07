Hanna Lis zabrała głos w sprawie byłego męża. Ma jedną prośbę

W maju tygodnik "Newsweek" zakończył w trybie natychmiastowym współpracę z Tomaszem Lisem, wieloletnim redaktorem naczelnym gazety. W tle pojawiły się oskarżenia o mobbing. Wkrótce potem dziennikarka Renata Kim wyznała, że to ona była osobą, dzięki której sytuacja ujrzała światło dzienne. Teraz głos w sprawie byłego męża postanowiła zabrać Hanna Lis. Prezenterka jasno określiła swoje stanowisko.

Hanna Lis zabrała głos w sprawie oskarżeń wobec byłego męża. Ma do dziennikarzy jedną prośbę

Powody zwolnienia Tomasza Lisa ze stanowiska redaktora naczelnego "Newsweeka" nadal nie są do końca znane. Dziennikarze próbują dowiedzieć się w tej sprawie jak najwięcej. Wielu z nich zwraca się z prośbą o komentarz do Hanny Lis. Prezenterka nie zamierza jednak wypowiadać się na temat byłego męża, co dała jasno do zrozumienia w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Szanowni dziennikarze, moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa. Zatem uprzejmie proszę was o niekierowanie do mnie więcej pytań dotyczących mojego byłego męża - napisała na InstaStories Hanna Lis.

Hanna Lis Instagram/ hanna_lis

Media wciąż docierają do kolejnych szczegółów związanych ze skandalem z udziałem Tomasza Lisa. Według najnowszych doniesień zakończenie współpracy wcale nie musiało być spowodowane oskarżeniami o mobbing. Piotr Głuchowski na łamach "Gazety Wyborczej" ujawnił, że przyczyną mogły być wiadomości SMS wysyłane przez dziennikarza do jednej z młodych pracownik koncernu Ringier Axel Springer Polska.

