Wakacyjny czas sprzyja temu, żeby dać odpocząć skórze od makijażu. Wiedzą o tym także celebryci i w ostatnich tygodniach chętnie wrzucają na social media zdjęcia no make up.

Ewa Wachowicz chilluje nad Adriatykiem

Była Miss Polonia i prowadząca program "Ewa gotuje" wakacje spędza nad gorącym Adriatykiem. Tam podziwia zachody słońca, uprawia jogging i spędza czas na świeżym powietrzu. Ewa Wachowicz przyznała, że podczas wakacji skóra jest narażona na promienie słoneczne, wiatr i słoną wodę, dlatego często korzysta z odpowiednich kosmetyków.

Ewa Wachowicz Fot. Instagram.com/ewawachowicz

Syrenka Madzia pluska się na Teneryfie

Magda Gessler na razie zostawiła w spokoju polskich restauratorów i pluska się w ciepłych wodach Teneryfy. Na Instagram wrzuciła wideo, które zatytułowała "syrena Madzia". Przyznała także, że przy wychodzeniu z wody na jacht otoczyło ją stado uroczych delfinów. Gessler podkreśliła, że bardzo potrzebowała słońca i takiej energii. Trzeba przyznać, że bez makijażu i ze związanymi włosami wygląda trochę inaczej, ale przecież wakacje to idealny czas, żeby pokazać się w naturalnej odsłonie.

Magda Gessler Fot. Instagram.com/magdagessler

Wyluzowana Katarzyna Zielińska na basenie

Katarzyna Zielińska wolne dni spędza aktywnie na basenie. Aktorka przyznała, że jest to świetny sposób na lenistwo. Przy okazji pokazała się fanom bez makijażu i z nieogarniętą fryzurą. To zdecydowanie inna odsłona od tej, którą znamy ze ścianek. Widać jednak, że Zielińska ma sporo dystansu do siebie i mediów społecznościowych.

Katarzyna Zielińska Fot. Instagram.com/katarzynazielinska

Joanna Moro z rodziną w parku

Joanna Moro z powodów zawodowych musiała pozostać w Polsce, ale wolne chwile starała się spędzać z rodziną na świeżym powietrzu. Aktorka wybrała się na spacer do parku. Relaksowała się także w ogrodzie. Trzeba przyznać, że w wersji bez makijażu prezentuje się bardzo korzystnie. Sekretem jest tutaj piękny i szczery uśmiech. Moro podkreśliła, że czas spędzony z najbliższymi jest dla niej najważniejszy.

Joanna Moro z rodziną Fot. Instagram.com/joannamoro_official

Katarzyna Glinka z synem nad Bałtykiem

Katarzyna Glinka letnie, ciepłe dni postanowiła spędzić nad Bałtykiem. Na Instagram wstawiła zdjęcie z plaży, na którym zapozowała wraz z synem. Plaża rządzi się swoimi prawami i makijaż jest tam zupełnie niewskazany. Tym bardziej, że twarz skąpana w promieniach słońca prezentuje się po prostu pięknie.

Katarzyna Glinka Fot. Instagram.com/katarzynaglinka

Grażyna Szapołowska w ogrodzie z papugą na ramieniu

Grażyna Szapołowska słynie z tego, że nie ma nic przeciwko prezentowaniu się bez makijażu w social mediach. Uznawana za ikonę stylu gwiazda letnie dni spędza głównie nad morzem bądź w ogrodzie ze swoimi zwierzętami. Ostatnio dodała na InstaStories filmik podczas spaceru ze swoją papugą Rambo na ramieniu. Towarzyszyły im także psy aktorki.

Grażyna Szapołowska Fot. Instagram.com/grazyna_szapolowska

