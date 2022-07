Kayah potwierdziła rozstanie. Wszystko wyśpiewała. "Straciłam to, kim jestem"

Kayah, mimo ogromnych sukcesów zawodowych, do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Gwiazda ma na koncie chociażby rozwód z Rinke Rooyensem. Po rozstaniu z producentem telewizyjnym nie zerwała z nim jednak kontaktu, ba, do dziś doskonale się dogadują, o czym może świadczyć fakt, że dostała zaproszenie na ślub producenta i Joanny Przetakiewicz. Wokalistka nie zamierzała się poddawać i wydawało się, że prawdziwą miłość znalazła u boku młodszego biznesmena, Jarosława Grzywińskiego. W kwietniu plotkowano, że para przechodzi poważny kryzys. Pojawiły się również doniesienia o rozstaniu, ale gwiazda nie zamierzała ich komentować. Publikowała jedynie refleksyjne i smutne posty w mediach społecznościowych. Teraz odniosła się do spekulacji. Zrobiła to przy okazji premiery solowego singla. Jej słowa szokują.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Oni w tym roku nie mieli szczęścia w miłości. Doda hucznie świętowała rozwód, znana modelka rzuciła partnera, bo miał uderzyć jej matkę

Zobacz wideo Taylor Swift rozstała się z Harrisem. Będzie nowy hit? Te gwiazdy przekuły złamane serce w największe przeboje

Kayah po raz pierwszy skomentowała rozstanie z Jarosławem Grzywińskim

Kayah poinformowała fanów na Instagramie, że właśnie wydała nowy singiel zatytułowany "Odnaleźć siebie", który przy okazji jest zapowiedzią jej najnowszej płyty. Jak napisała, jest to bardzo osobisty utwór, w którym podsumowuje związek z biznesmenem, który okazał się toksyczną relacją.

Znacie mnie już tyle lat, więc wiecie, że czasem trudne przeżycia najlepiej przepracowuję w tekstach. To rodzaj mojej autoterapii, która pozwala mi odnaleźć siebie - napisała.

Słowa piosenki opowiadają o głębokim zranieniu i całkowitym podporządkowaniu się drugiej osobie:

Straciłam to, kim jestem, stałam się twoim cieniem, już nie umiałam śnić swoich snów, musiałam się obudzić, bo nie mogę już na twoją miłość się starać zasłużyć [...] jak najdalej od ciebie gnam, nie wiem, gdzie, by odnaleźć siebie [...] twoja dłoń i moja dłoń to jedność, tak się bałam, że ty w mojej dłoni widzisz tylko tę poprzednią [...] ten, który jednym gestem sprawia, że się rozpadam [...] jestem, byłam, tylko wtedy, gdy ty jesteś obok, lecz potem za karę znikasz, a ja umieram na nowo - brzmią słowa piosenki.

Artystka udzieliła wywiadu w radiu ESKA, w którym podkreśliła, że słowa piosenki zostały napisane na podstawie jej własnych przeżyć, co może wskazywać na to, że jej związek z Grzywińskim był daleki od ideału.

Tak długo, jak nie przerobimy jakiejś sprawy, tak długo będziemy mieli toksyczne związki, tylko będą się zmieniały twarze. Jedyne, co fajne, to to, że mogłam z siebie taką emocję wyrzucić. Nie ukrywam, że jest to oparte o moje autentyczne przemyślenia, emocje i zdarzenia. Pisałam ten tekst, jadąc po jakiejś konfliktowej sytuacji do Gdańska, do przyjaciela, właśnie po to, aby odnaleźć spokój w sobie. Także jest to tekst prawdziwy - wyznała.

Wezwano Bojanowskiego do Żabki. Zapamięta to do końca życia

Mamy nadzieję, że gwiazda po trudnych doświadczeniach jest już silniejszą osobą.