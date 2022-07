Małgorzata Socha poznała męża, gdy była jeszcze nastolatką. Aktora szczerze przyznała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Krzysztof Wiśniewski był wówczas ratownikiem i zawrócił gwieździe w głowie. Początki ich relacji nie należały do najłatwiejszych, gdyż musieli zmierzyć się z dzielącą ich odległością. Po 12 latach związku się pobrali. Ślub odbył się w 2008 roku i od tamtej pory tworzą zgrane małżeństwo, które na co dzień wychowuje dwie córki i syna. Socha pokazała na Instagramie, jak świętowała z mężem 14. rocznicę ślubu. Było romantycznie.

Małgorzata Socha świętuje 14. rocznicę ślubu z mężem: Kiedy to minęło?

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski nie są medialną parą. Mężczyzna pracuje jako inżynier i niezbyt jest zainteresowany światem show-biznesu. Małżonkowie łączą pracę z macierzyństwem i dzielą się opieką nad dziećmi. Nie mają zbyt wiele czasu na randkowanie, dlatego celebrują takie chwile. Socha opublikowała dwa kadry na Instagramie, na których pokazała, jak wyglądała jej randka z mężem z okazji 14. rocznicy. Zakochani wybrali się do restauracji, a uśmiechy nie schodziły im z ust.

Bez emocji? Bez miłości? Nie u nas! 14. rocznica ślubu. Świętujemy! Kiedy to minęło? - zastanawiała się aktorka.

Aktorka już jakiś czas temu w rozmowie z reporterem Plotka podzieliła się planami na rocznicę. Małżonkowie ten dzień spędzili bez szaleństw, za to w swoim towarzystwie:

Jeśli chodzi o rocznicę, to na razie niczego nie planujemy. Każdy dzień jest wyjątkowy. (...) Bardzo ważne, by móc ze sobą wyjść i zrobić coś razem tylko we dwoje, więc lubimy randkować. Nie są to częste wypady, dlatego są wyjątkowo ważne i ich pilnujemy, więc być może będzie to właśnie taki wieczór - powiedziała.

W sekcji komentarzy posypały się życzenia miłości na kolejne lata.

Kochamy was - napisała Natalia Kukulska.

I kolejnych wspólnych lat w szczęściu i miłości.

Super! Świetny staż - czytamy.

My również dołączamy się do tych życzeń. Związek z takim stażem jest godny pozazdroszczenia. Sekretem aktorki na udaną relację są kompromisy i szczera rozmowa. Więcej zdjęć Małgorzaty Sochy z mężem w galerii na górze strony.