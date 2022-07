Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel kilka miesięcy temu poinformowali, że postanowili zakończyć wieloletnie małżeństwo. Początkowo para miała nie wypowiadać się na swój temat, jednak wywiad tancerza w "Mieście kobiet" sprawił, że dawne postanowienia poszły w zapomnienie. Cichopek milczała, ale mąż nie miał oporów przed wywodami na temat ich relacji. Okazuje się, że dużym wsparciem w tamtym czasie była dla prezenterki Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska sama ma za sobą dwa rozwody i to właśnie ona wyciągnęła do Katarzyny Cichopek pomocną dłoń. Oprócz publicznego skrytykowania zachowania Marcina Hakiela zadzwoniła do przyjaciółki i ją pocieszała.

Katarzyna Cichopek na zakupach z przyjaciółką

Wygląda na to, że podobne życiowe doświadczenia bardzo połączyły Katarzynę Cichopek i Małgorzatę Tomaszewską. Celebrytki spędzają razem wolny czas i świetnie się przy tym bawią. Ostatnio wybrały się na zakupy i nie obyło się bez selfie. Aktorka miała malinową sukienkę w kwiaty, natomiast dziennikarka szary sweter.

Z moją psiapsi na zakupach - pisała Katarzyna Cichopek.

Małgorzata Tomaszewska wbiła szpilę Marcinowi Hakielowi

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Małgorzata Tomaszewska przyznała, że zna Marcina Hakiela, jednak nie mają bliskich relacji. Ponadto uważa, że przez medialne zachowanie wobec Katarzyny Cichopek nie zasługuje na miano dżentelmena.

Mężczyźni o pieniądzach nie rozmawiają. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Nie rozumiem tego zachowania, ponieważ od pieniędzy, od zemsty, od kłótni, od jakichkolwiek waśni pomiędzy rodzicami ważniejsze i najważniejsze powinny być dzieci. Tutaj, mam wrażenie, że tylko dzieci mogą ucierpieć - stwierdziła.

