Zagraniczne media informowały niedawno, że Elon Musk jest ojcem urodzonych w listopadzie 2021 roku bliźniaków. Mamą dzieci ma być Shivon Zilis, która zajmuje kierownicze stanowisko w jednej z firm filantropa - Neuralink. Sam zainteresowany skomentował teraz te doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Elonem Muskiem. "Dziękuję za słowa i czyny"

Charlene opublikowała niepokojącą grafikę. Jej twarz za kratami. "To wiele mówi"

Elon Musk komentuje doniesienia o przyjściu na świat jego kolejnych dzieci

Wszystko wyszło na jaw dzięki serwisowi Business Insider, który dotarł do petycji, jaką rodzice złożyli do sądu z prośbą o zmianę imion bliźniaków. Chcieli, by jedno z dzieci nazywało się Elon po tacie, a drugie Zilis po mamie. Wniosek w kwietniu 2022 roku został zaakceptowany przez sąd w Teksasie. Tam też pociechy miliardera miały przyjść na świat. Musk, który w wymienionych dokumentach widnieje jako ojciec, początkowo nie chciał komentować sprawy. Teraz jednak portal Page Six złożył mu gratulacje i zapytał, ile chciałby mieć dzieci. Miliarder nie zaprzeczył i zdecydował się na szczerą odpowiedź.

Bardzo dziękuję. Chciałbym mieć tyle dzieci, z iloma będę w stanie spędzać czas i być dla nich dobrym ojcem.

Elon Musk ma więcej dzieci

Elon Musk ma za sobą trzy rozwody i dzieci z różnymi kobietami. Pierwszą piątkę urodziła mu żona Justine Wilson, która rozstała się z prezesem Tesli w 2008 roku. Kolejną dwójkę ma ze związku z Grimes Musk. Razem z bliźniakami urodzonymi w listopadzie miliarder ma dziewięć pociech. Warto też wspomnieć, że z jedną z córek jest pokłócony do tego stopnia, że ta oświadczyła jakiś czas temu, że nie chce z ojcem utrzymywać żadnych kontaktów.

"Rolnik". Marta Paszkin czyta fora dla matek. Nie zgadza się z jedną radą