Piotr Mróz pod koniec maja tego roku oświadczył się ukochanej pod bazyliką w Licheniu. Wygląda na to, że między nim a Agnieszką Wasilewską wszystko się dobrze układa i mają wspólne zainteresowanie. Para uwielbia podróżować i chętnie dzieli się romantycznymi kadrami z różnych zakątków świata.

Tym razem narzeczeni zdecydowali się wypocząć nad polskim morzem i wybrali hotel, który gwarantuje im wyjątkowy komfort, a wszystko przez jeden drobny szczegół.

Piotr Mróz zachwala hotel bez dzieci

Od jakiegoś czasu można się wybrać na kolacje do restauracji, gdzie zjeść mogą jedynie dorośli. Aktor i jego ukochana poszli o krok dalej, wybierając się do hotelu bez dzieci. Byli zachwyceni. Obydwoje cenią sobie ciszę i spokój, dlatego obiekt był strzałem w dziesiątkę. Za nocleg w takim miejscu trzeba zapłacić od 400 do 900 złotych.

Uświadomiłem sobie, jaki to jest duży plus, że ten hotel jest tylko i wyłącznie dla dorosłych. Na zewnątrz pogoda jest, jaka jest. Przy normalnych układach o tej porze byłby tu tłum dzieci, które robiłyby hałas. A tu co? Jest cisza, spokój - rozmyślał Piotr Mróz.

Przy okazji Piotr Mróz wyznał, że nie ma nic do dzieci, jednak czasem bywają zbyt głośne.

Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska zostali testerami hoteli

Z zamiłowania do podróży aktor i jego ukochana postanowili wybierać się do hoteli, które wydają im się ciekawe i testować ich oferty. Całość mają zamiar relacjonować w mediach społecznościowych i zdawać relacje z nowych miejsc. Wygląda na to, że obiekt bez dzieci znalazł się na ich liście.