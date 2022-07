Małgorzata Kożuchowska ostatnio zakończyła teatralny sezon i rozpoczęła zasłużony urlop, ale mimo to nie zwalnia tempa. Aktorka wciąż pojawia się na eventach czy bierze udział w kolejnych sesjach zdjęciowych. Oprócz tego pozostaje w stałym kontakcie z fanami, z którymi dzieli się pomysłami na kolejne stylizacje. Tym razem docenił ją sam prezydent.

Małgorzata Kożuchowska podbija Instagrama w zielonej stylizacji

Ostatnio Małgorzata Kożuchowska opublikowała zdjęcie w letniej odsłonie. Aktorka postawiła na jasnozieloną spódnicę za kolano, którą zestawiła z koszulą z długim rękawem ozdobioną nadrukiem w białe kotwice. Do tego dobrała jasną małą torebkę, a włosy spięła w kok. Uwagę przykuwały buty. Małgorzata Kożuchowska ma niesamowite wyczucie stylu i wybrała model, który wraca do mody. Mowa o platformach na koturnie w brązowym kolorze.

Zielono mi - pisała Małgorzata Kożuchowska.

Stylizacja przypadła do gustu fanom, którzy w komentarzach nie szczędzili komplementów, ale to jedno z polubień przyciągnęło uwagę. Wygląda na to, że stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej przypadła do gustu samemu Andrzejowi Dudzie.

Andrzej Duda polubił zdjęcie Małgorzaty Kożuchowskiej Screen Instagram @malgorzatakozuchowska_

Pani Małgosiu, piękna stylizacja.

Cudownie wyglądasz.

Gosiu, pięknie ci w tym kolorze. Jesteś przepiękną kobietą - czytamy w komentarzach.

Kożuchowska świętuje rozpoczęcie wakacji i chwali się zdjęciem w bikini

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent polubił zdjęcie Małgorzaty Kożuchowskiej. Kilka miesięcy temu aktorka opublikowała fotografię z dwoma psami, ubranymi w opaski z zajęczymi uszami. Choć fani byli zmieszani, Andrzej Duda docenił jej poczucie humoru.