W zakończonej w grudniu ubiegłego roku edycji "The Voice of Poland" na fotelach trenerskich zasiedli Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Sylwia Grzeszczak. Wykonawczyni "Małych rzeczy" niedługo po finałowym odcinku jasno określiła, że do programu nie zamierza wrócić i chce skupić się na tworzeniu muzyki. Steczkowska z kolei pod koniec czerwca potwierdziła w rozmowie z Pomponikiem, że podpisała umowę na udział w 13. edycji muzycznego show TVP. Deklaracja "Dziewczyny szamana" zniechęciła do powrotu do formatu Edytę Górniak, która cały czas oczekuje od koleżanki przeprosin. Pełna lista trenerów cały czas owiana jest jednak tajemnicą. I choć na Wikipedii pojawiły się informacje sugerujące, kto poprowadzi drużyny w "The Voice of Poland", jak ustalił Pudelek, są w nich pewne przekłamania.

"The Voice of Poland". Lista trenerów 13. edycji cały czas nie jest znana

Z wpisu na Wikipedii wynika, że oprócz Justyny Steczkowskiej w programie mają znaleźć się Tatiana Okupnik, Piotr Kupicha oraz ponownie Tomson z Baronem. Członkowie Afromental jak na razie opuścili jedynie dwie edycje "The Voice of Poland", więc ich powrót wydaje się najbardziej prawdopodobny. Nazwisko Okupnik, która doświadczenie jurorskie zdobywała w "X Factorze", w kontekście programu TVP przewijało się już w 2015 roku. Również wybór Kupichy nie wydawałby się zaskakujący, zwłaszcza że wokalista Feel sprawdził się już w roli prowadzącego drużyn w "Bitwie na głosy".

We wpisie na Wikipedii nie ma jednak żadnych źródeł, które mogłyby potwierdzać udział tej grupy muzyków w 13. edycji "The Voice of Poland". Jak poinformowała osoba z produkcji programu w rozmowie z Pudelkiem, typy internautów nie są zgodne z prawdą.

Lista nie jest prawdziwa. Nie ma jeszcze ustalonego składu jury. Na pewno w nowej edycji nie zobaczymy Sylwii Grzeszczak i Edyty Górniak, to wiemy już dziś - cytuje informatora portal.

Justyna Steczkowska w rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że zdjęcia do programu mają rozpocząć się już w wakacje. Jeśli więc produkcja "The Voice of Poland" nie skompletowała jeszcze wszystkich trenerów, na ich znalezienie nie pozostało zbyt wiele czasu.