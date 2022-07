O Dobrosławie Zych-Henner zrobiło się głośno w 2002 roku, gdy wzięła udział w drugiej edycji programu "Bar". Reality show, którego uczestnicy pracowali w jednym z wrocławskich lokali, bił wówczas rekordy popularności. Na wzór "Big Brothera" o tym, kto żegna się z programem, decydowali nie tylko widzowie, ale też mieszkańcy domu, którzy w polsatowskim show przyznawali sobie plusy i minusy. Jak wynika z punktacji, Dobrusia nie była w "Barze" szczególnie lubiana i w pierwszych tygodniach pozostali uczestnicy minusy wlepiali jej chętnie. Nie przeszkodziło to jej jednak w zaskarbieniu sympatii widzów, a finalnie Dobrosława zajęła w reality-show drugie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o tym, jaką jest szefową

"Big Brother" zrobił z nich sławy. Przyczyny śmierci Baranowskiej do dziś nie są znane

Co dziś robi znana z "Baru" Dobrosława Zych-Henner?

Druga edycja "Baru" była szczególna przede wszystkim ze względu na obecność Dody, dla której reality-show stał się trampoliną do sławy. Wokalistka nie ukrywa zresztą w wywiadach, że do programu poszła wyłącznie po to, aby wypromować siebie i swój zespół. Trudno powiedzieć dziś, jaki plan w związku z udziałem w "Barze" miała Dobrusia, ale po zakończeniu reality-show praktycznie zakończyła się też jej medialna kariera.

Dobrosława Zych-Henner KAPiF

Dobrosława Zych-Henner twasowski / Wsowski Tomasz/KAPiF.pl

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak donosi Onet, Dobrosława Zych-Henner wraz z mężem i dziećmi rok później wzięła udział w kolejnym programie Polsatu "Dziewięć niezwykłych tygodni", w którym o wygraną rywalizowały ze sobą dwie rodziny. Następnie starała się odcinać kupony od popularności, zarabiając na pojawianiu się na eventach i imprezach. Przyznawała jednak wówczas, że tego typu praca nie przynosiła jej zbyt dużych zarobków.

"Gogglebox". Tak zmienili się uczestnicy z 1. odcinka. "Zawsze byłam grubej kości"

Jak wynika profilu na Facebooku, Zych-Henner w 2006 roku związała się z Wojciechem Pogorzelskim, współzałożycielem i gitarzystą Oddziału Zamkniętego. Para świętowała w lutym tego roku 16. rocznicę. Dobrusia z zespołem związała także karierę zawodową i obecnie pracuje jako jego managerka. Co ciekawe, uczestniczka "Baru" niewiele się zmieniła, mimo że od udziału w programie minęło już 20 lat. Cały czas zachwyca urodą i pozostała wierna tej samej fryzurze - długim, ciemnym włosom, które od początku były jej znakiem rozpoznawczym.