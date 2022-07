Sprawa zaginięcia Iwona Wieczorek w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mimo upływu lat, do tej pory jest nierozwiązana. Do zaginięcia doszło w 2010 roku i od tamtego czasu nie wiadomo, co się z nią stało. Ustalono, że przed zniknięciem 19-letnia kobieta miała pokłócić się ze znajomymi, z którymi bawiła się w klubie. Postanowiła, że do domu wróci na piechotę. Ślad po niej urwał się w pobliżu jednego z wejść na plażę. Prokuratura w Gdańsku po półtorarocznych poszukiwaniach umorzyła śledztwo w 2012 roku. Sześć lat później sprawę przejęła Prokuratura Krajowa w Warszawie. Od 2019 roku zaginięcie Wieczorek prowadzi Archiwum X - Małopolski Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Jak wynika z najnowszych ustaleń, śledczy mają już wiedzieć, co przydarzyło się kobiecie.

Zobacz wideo Policyjne czynności ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Przełom w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Śledczy mają wiedzieć, co jej się przydarzyło

Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana przez kamery monitoringu 17 lipca 2010 r. 19-latka została zarejestrowana o godzinie 4.12, gdy znajdowała się zaledwie dwa i pół kilometra od domu, do którego nigdy nie dotarła. Śledczy z Archiwum X jakiś czas temu przeprowadzili eksperyment procesowy. Do pomocy zaangażowano pozorantkę, która pokonała dokładnie tę samą drogę, co Iwona Wieczorek. Każdy ruch został zarejestrowany przez drony. Nie ujawniono wyników eksperymentu, ale z informacji "Faktu" wynika, że w sprawie nastąpił przełom. Jak podaje tabloid, najnowszych ustaleń "nikt się nie spodziewał", jednak prokuratura na ten moment nie chce zdradzać informacji.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy bliższych informacji - powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.

Śledczy w dalszym ciągu prowadzą czynności. Mówi się, że wyniki eksperymentu mają zostać podane do wiadomości publicznej już po wakacjach. "Fakt" twierdzi jednak, że nie są to pozytywne informacje dla rodziny zaginionej.

