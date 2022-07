W czwartek odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji Paprocki & Brzozowski. Na wydarzeniu zjawił się tłum gwiazd. Natasza Urbańska wybrała białą stylizację i długie doczepy, za to Agnieszka Hyży postawiła na małą czarną. Oprócz nich na czerwonym dywanie pozowały m.in. Natalia Siwiec, Katarzyna Zielińska oraz Weronika Książkiewicz. Nie zabrakło też Agnieszki Woźniak-Starak, która w ostatnim czasie wyrosła na prawdziwą ikonę mody. Swój status podkreśliła także na pokazie, a jej stylizacja zachwyca.

Natalia Siwiec pokazała się po dłuższej nieobecności, a Katarzyna Zielińska była bardzo odważna

Agnieszka Woźniak-Starak jest w związku?

Prezenterka zjawiła się w ultrakrótkiej mini i stylowej marynarce. Założyła też najmodniejsze buty sezonu. Bez wątpienia błyszczała na czerwonym dywanie, a z jej twarzy nie schodził radosny uśmiech. Czy to zasługa nowego partnera? Agnieszka Woźniak-Starak niedawno została sfotografowana w Sopocie w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Po ich zachowaniu można wnioskować, że doskonale czują się w swojej obecności, a prezenterka była bardzo szczęśliwa. Siedzieli blisko siebie, co nasuwa na myśl wnioski, że to może być poważniejsza relacja.

Na pokazie znalazł się także nasz reporter. Skorzystał z okazji i w rozmowie z gwiazdą TVN nawiązał do zdjęć paparazzi. Cezary Wiśniewski zapytał wprost, jak mamy określać tajemniczego mężczyznę i czy możemy nazywać go jej partnerem.

W ostatnim czasie pojawia się wiele moich zdjęć ze znajomymi (śmiech).

Agnieszka Woźniak-Starak wiedziała, jak wybrnąć. Jej odpowiedź jest jednak bardzo tajemnicza i niejednoznaczna. Jedno jest pewne - prezenterka zasługuje na prawdziwe szczęście.