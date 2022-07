W mediach od kilku dni aż huczy od doniesień, według których Małgorzata Rozenek miała wystąpić na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Prezenterka uparcie milczy w tym temacie, a w międzyczasie pojawiły się plotki o konflikcie celebrytki z macierzystą stacją. Portal Pomponik podał, że "Perfekcyjna" marzyła o występie w tanecznym show, ale Polsat miał zerwać negocjacje. Jednak inne informacje przedstawia źródło Pudelka.

Małgorzata Rozenek miała odrzucić ofertę Polsatu. Wielkie pieniądze przeszły jej koło nosa

Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Rozenek jeszcze nie pożegnała się z TVN. Plotki o jej rzekomym "banie" pojawiły się, gdy "Perfekcyjna" przestała być zapraszana do śniadaniówki i nie otrzymywała nowych propozycji prowadzenia programów. Portal Pudelek dotarł do informatora z bliskiego otoczenia gwiazdy, który ujawnił, że do żadnego transferu nie dojdzie. Gdy wyszło na jaw, że Małgorzata negocjuje warunki przejścia do Polsatu nie jako uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", a jedna z twarzy stacji, TVN złożył jej kontrpropozycję, która okazała się korzystniejsza. W ten sposób "Perfekcyjna" odrzuciła intratną ofertę Polsatu, gdzie mogła zarabiać pół miliona rocznie:

Oprócz udziału w "Tańcu z Gwiazdami" Małgorzata dostała propozycję prowadzenia kilku programów, m.in. nowego reality show dla par. Polsat chciał wypłacać jej 500 tysięcy złotych rocznie stałej pensji i dodatkowo płacić za prowadzenie formatów, imprez i występy w programach. Małgorzata o prowadzonych rozmowach powiadomiła stację-matkę. Złożyli kontrpropozycję, której nie mogła odrzucić - ujawnił informator.

Do tej pory Polsat potwierdził, że w "Tańcu z Gwaizdami" wystąpią: Krzysztof Rutkowski, Ilona Krawczyńska, Łukasz Płoszajski, Maja Włoszczowska, Jacek Jelonek i Agnieszka Litwin z kabaretu "Jurki". Wygląda na to, że kariera Małgorzaty Rozenek w TVN jeszcze się nie skończyła.