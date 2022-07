W pięknej scenerii warszawskiej Elektrowni Powiśle odbył się pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski. Wydarzenie było wyjątkowo oczekiwane, ponieważ przez pandemię projektanci mieli przerwę w organizowaniu takich imprez. Nic więc dziwnego, że na evencie tłumnie zjawili się także celebryci. Wśród nich m.in. Natasza Urbańska, Jessica Mercedes, Honorata Skarbek, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha oraz Agnieszka Woźniak-Starak. Gospodyni "Dzień dobry TVN" od lat uznawana jest za prawdziwą ikonę stylu. Nie zawiodła także i tym razem. Ta stylizacja naprawdę robi wrażenie.

REKLAMA

Natasza Urbańska w bieli, prześwitach i z doczepami. Coś tu nie zagrało

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak komentuje odejście Edwarda Miszczaka z TVN-u

Agnieszka Woźniak-Starak krótkiej mini i jednorzędowej marynarce. Buty to hit tego sezonu

Agnieszka Woźniak-Starak wie, jak zwrócić na siebie uwagę fotoreporterów. Widać, że w tej stylizacji nie ma miejsca na przypadki. Jednorzędową marynarkę z aplikacjami świetnie dopełniła ultrakrótka, połyskująca mini. Buty na wysokiej platformie i grubym obcasie dodają całości modowego charakteru oraz wpisują się w bieżące trendy.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. KAPiF

Torebka z kolei nadaje tej stylizacji delikatny klimat retro i doskonale tu pasuje. Makijaż skupia całą uwagę na wyraźnie zaznaczonych ustach. Ponadczasowa fryzura to także strzał w dziesiątkę. Bez wątpienia to jedna z lepszych looków gwiazd tego wieczoru. Jak wyglądali pozostali goście? Zajrzyjcie do naszego tekstu: Siwiec po dłuższej nieobecności, a Zielińska była bardzo odważna. Na pokazie zdarzały się też wpadki.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. KAPiF

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezenterka wybrała się na Open'er do Gdyni, by uczestniczyć w koncercie Dua Lipy. Niestety warunki pogodowe uniemożliwiły występ międzynarodowej gwiazdy. Festiwalowa stylizacja Woźniak-Starak jednak nie poszła na zmarnowanie i pojawiła się w mediach społecznościowych. Internauci od razu zwrócili uwagę na spore podobieństwo do looku, który kiedyś miała Doda. Przypadek?

Woźniak-Starak zainspirowała się... Dodą?! Popatrzcie na te stylizacje