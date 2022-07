Księżna Kate biała i elegancka na meczu polo. Kreacja droga, choć nie wygląda

Księżna Kate słynie ze stonowanych, zawsze dopracowanych w najdrobniejszym szczególe stylizacji, które chętnie kopiują kobiety na całym świecie. Szczególnie że przyszła królowa ma w szafie także stosunkowo niedrogie ubrania, które można znaleźć w popularnych sklepach. Gdy księżna Kate pojawi się publicznie ubrana w rzecz dostępną w sieciówce, pewne jest, że w bardzo krótkim czasie zniknie ona z półek. Nie oznacza to jednak, że żona księcia Williama stroni od kreacji znanych projektantów. Przykładem jest sukienka z atelier Emilii Wickstead, w której dopingowała męża podczas Royal Charity Polo Cup w Windsorze.

Księżna Kate na meczu polo w białej sukience. Wiemy, ile kosztowała

Royal Charity Polo Cup to odbywające się co roku zawody polo, z których dochód przekazywany jest na pomoc brytyjskim organizacjom charytatywnym. W wydarzeniu czynny udział bierze książę William, a przed słynnym Megxitem w meczach polo starował również jego młodszy brat. W tym roku monarcha mógł liczyć natomiast na wsparcie żony. Na tę okazję księżna Kate wybrała białą sukienkę bez rękawów, sięgająca do połowy łydki, ozdobioną wąskimi czarnymi paskami. Kreacja londyńskiej projektantki wygląda bardzo skromnie, jednak jej cena zdecydowanie na to nie wskazuje. Za tę część garderoby trzeba bowiem zapłacić 1352 funty (ok. 7644 zł).

Książę William i księżna Kate EASTNEWS

Księżna Kate dopełniła stylizację dużymi brązowymi kolczykami oraz okularami słonecznymi w szylkretowych oprawkach. Buty przyszłej królowej - beżowo-czarne sandałki na niewielkim obcasie z zakrytymi palcami - pochodzą z kolei od brytyjskiej marki Camilla Elphick. I choć nie należą do najtańszych (za parę w przeliczeniu trzeba zapłacić ok. 1400 zł), model, który miała na sobie Kate, nie jest już dostępny na stronie internetowej sklepu.