Choć Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin sporadycznie dzielą się wspólnymi zdjęciami na Instagramie, ich związek nie należy do szczególnie medialnych. Spekulowano, że aktorka i producent telewizyjny poznali się podczas piątej edycji polsatowskiego "Tańca z Gwiazdami", którą Karczmarczyk zresztą wygrała. Pod koniec 2016 roku para ogłosiła zaręczyny, a ślub odbył się 7 lipca 2018 roku. Mimo że Anna Karczmarczyk usiłowała ukryć przed mediami fakt, że ona i jej ukochany powiedzieli sobie sakramentalne "tak", na Instagramie na temat ceremonii wygadał się Stefano Terrazino. Chociaż o samym małżeństwie Karczmarczyk nie mówi publicznie dużo, co roku za pośrednictwem Instagrama składa mężowi życzenia. Tak było również przy okazji czwartej rocznicy ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mąż Anny Karczmarczyk zrobił jej sesję zdjęciową

Mieszkanie Wendzikowskiej jest spójne kolorystycznie. W salonie szaleństwo

Anna Karczmarczyk obchodzi czwartą rocznicę ślubu. Pamiętali o niej internauci

W tym roku Anna Karczmarczyk przypomniała o wyjątkowym świecie na Instagramowej relacji. Aktorka wrzuciła zdjęcie róż i napisała, że to ważny dzień dla niej i jej męża. Na InstaStories znalazło się też kilka wspólnych fotografii jej i ukochanego - również z dnia ślubu.

Anna Karczmarczyk świętuje rocznicę ślubu instagram.com/@anna_karczmarczyk

Anna Karczmarczyk świętuje rocznicę ślubu instagram.com/@anna_karczmarczyk

Mieli zarobć miliony. Skończyło się klapą. Oto biznesy gwiazd, które upadły

Annę Karczmarczyk poruszyła także reakcja fanów. Jak wyznała, była zaskoczona liczbą wiadomości i życzeń, które otrzymała z tej okazji.

Po pierwszym zdjęciu róż dostałam od was masę, masę życzeń z okazji rocznicy. Przekazuję wszystko Pascalowi. Bardzo wam za nie dziękujemy. Jest mi bardzo miło, że pamiętacie o takich rzeczach - powiedziała na InstaStories.

Już niedługo Anna Karczmarczyk i jej mąż będą mieli kolejną okazję do rodzinnego świętowania. Tym razem w trójkę. Pod koniec lipca ubiegłego roku Karczmarczyk i Litwin zostali bowiem rodzicami, co oznacza, że szykuje się pierwsza impreza urodzinowa. Do dziś aktorka nie zdradziła jednak ani płci, ani imienia dziecka.