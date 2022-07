Stało się to, co według ekspertów od dłuższego czasu było nieuniknione. Boris Johnson podał się do dymisji. Premier Wielkiej Brytanii będzie jednak wciąż piastował urząd, dopóki nie zostanie wybrany nowy przewodniczący partii konserwatywnej i tym samym jego następca. Media na całym świecie żyją rezygnacją jednego z najważniejszych polityków w Europie i na świecie. Nie zawiedli również internauci, którzy przy tworzeniu memów wzbili się na wyżyny kreatywności.

Wysyp memów po odejściu Borisa Johnsona

Internauci śmieją się z ucieczki wciąż urzędującego premiera Wielkiej Brytanii.

Po rezygnacji Boris Johnson uciekł nad morze.

Zrezygnować miały też włosy Borisa.

Włosy Borisa Johnsona zrezygnowały. W jednym z wywiadów stwierdziły: Jego pozycja jest nie do utrzymania i nie mogę dłużej czepiać się jego brzydkiej główki.

Niektórzy śmieją się z Johnsona i jego tłumaczeń z udziału w imprezie w czasie lockdownu. Polityk twierdził wtedy, że było to spotkanie w sprawach państwowych.

Wielu Brytyjczyków z odejścia Johnsona bardzo się cieszy.

Kłopoty Borisa Johnsona zaczęły się po tym, jak w trakcie szczytu pandemii koronawirusa chodził na imprezy, podczas gdy Wielka Brytania zmagała się z lockdownem. W czwartek, kiedy ogłaszał swoje odejście, wyznał, że jest to dla niego bardzo trudne.

Wiem, że będzie wielu ludzi, którym ulżyło i być może sporo osób będzie rozczarowanych. Jest mi smutno, że rezygnuję z najlepszej pracy na świecie.

Na kilka godzin przed dymisją premiera zrezygnowało ze współpracy z nim ok. 60 osób, w tym ministrowie stojący na czele niektórych resortów.

