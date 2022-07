Kilka dni temu polskie media obiegła wiadomość, że Małgorzata Rozenek-Majdan przechodzi do Polsatu i wystąpi w jesiennej edycji "Taniec z Gwiazdami". Według najnowszych doniesień żona Radosława Majdana nie weżmie udziału w tanecznym show. Informator portalu Pomponik zdradził przyczyny takiej decyzji.

Małgorzata Rozenek-Majdan chciała wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Sprzeciwić miał się TVN

Według informatora portalu Pomponik, udział w "Tańcu z Gwiazdami" był marzeniem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Niestety negocjacje zostały zerwane. Najprawdopodobniej wpływ na taką decyzję miała macierzysta stacja celebrytki.

Od zawsze naprawdę marzyła o występie w "Tańcu z Gwiazdami", chciała się zaprezentować na parkiecie dla widzów Polsatu, a nawet prowadziła negocjacje ze stacją (...) Krążą plotki, że być może powodem jest brak zgody macierzystej stacji na udział w popularnym show Polsatu, czyli u konkurencji - zdradził informator Pomponika.

Warto dodać, że Małgorzata Rozenek-Majdan wciąż milczy w temacie jej rzekomego transferu z TVN-u do Polsatu. Media rozpisywały się, że jej udział w tanecznym programie jest pewny. Portal Plejada podał nawet informację, że za jeden odcinek w show celebrytka ma zarobić osiem tysięcy złotych. Do tej pory Polsat potwierdził, że w programie wystąpią: Krzysztof Rutkowski, Ilona Krawczyńska, Łukasz Płoszajski, Maja Włoszczowska i Jacek Jelonek. Ciężko stwierdzić, czy Rozenek-Majdan może wciąż liczyć na karierę telewizyjną w TVN, ponieważ według naszych informacji od dawna nie jest zapraszana do "Dzień dobry TVN" i nie jest mile widziana w innych programach stacji.

