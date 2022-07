Kolejna gwiazda TVN-u przechodzi do Polsatu. Dostanie własny program

W ostatnim czasie coraz więcej gwiazd decyduje się na odejście z TVN-u i przejście do konkurencyjnych stacji. W ubiegłym roku mogliśmy oglądać Izabelę Janachowską w roli prowadzącej "Tańca z gwiazdami". Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska mówi nam o swoich relacjach z synem Mazolewskiego. Opowiedziała też o powrocie do Wojtka

Kidman jest na diecie jajecznej. A Doda? Tak gwiazdy utrzymują szczupłe sylwetki

Maja Sablewska rozpoczęła karierę w show-biznesie jako menadżerka Dody, Mariny czy Toli Szlagowskiej. Później otrzymała pierwszą propozycję w pracy w TVN-ie jako jurorka w "X Factorze" i poprowadziła dwa cykle programów "Sablewskiej sposób na..." oraz "Sablewska od stylu".

Maja Sablewska odeszła z TVN-u

Dwa lata temu celebrytka poinformowała na Instagramie, że zakończyła współpracę ze stacją. Potrzebowała przerwy od telewizji i więcej czasu na własne projekty związane z modą. Zdradzała, że kiedy ponownie poczuje taką potrzebę, będzie chciała poprowadzić kolejny autorski program.

Oczywiście nie odchodzę z telewizji na zawsze. Jeśli będzie możliwość zrobienia kolejnego autorskiego programu, to jak najbardziej z tego skorzystam. Ale muszę to po prostu czuć - napisała.

Maja Sablewska poprowadzi program w konkurencyjnej stacji

Do tej pory nie były znane konkretne zamiary Mai Sablewksiej, jednak jak podają Wirtualne Media, już niebawem będziemy ją mogli zobaczyć na Polsat Cafe. Format "10 lat mniej w 10 dni", którym na przeprowadzi metamorfozy. Uczestniczki skorzystają z zabiegów kosmetycznych i zmieniać swój styl.

Program zostanie wyprodukowany przez firmę Izabeli Janachowskiej Weeding Dream, która jesienią również zadebiutuje ze swoją serią na Polsacie.

Maja Sablewska wstydzi się swojego prawdziwego nazwiska. Było "brzydkie"