Księżna Kate i książę William to duet, który bardzo rzadko pozwala sobie na odstępstwa od sztywnego protokołu, zgodnie z którym niemal każdy dotyk bliskiej osoby traktowany jest jako złamanie zasad. Tym razem coś ich podkusiło, by objąć się na oczach widowni i fotoreporterów. Był nawet całus!

Księżna Kate i książę William wymieniają czułości na oczach publiczności

Księżna Kate objęła księcia Williama i przyjęła od niego soczystego buziaka w policzek po tym, jak jego drużyna wygrała turniej. Byli niezwykle roześmiani - a szczególnie księżna, która niezwykle dynamicznie gestykulowała i żywo reagowała na to, co dzieje się w trakcie meczu. W końcu szczęśliwa para zeszła z boiska w objęciu. To dosyć zaskakujące zważywszy na fakt, że protokół raczej nie pozwala na zbytnią czułość na oczach poddanych.

Następnie członkowie rodziny królewskiej zostali sfotografowani z wygranym trofeum, gdy się śmiali i świętowali udany turniej. Udało im się zebrać ponad milion dolarów dla organizacji charytatywnych.

40-letnia Kate wyglądała szykownie w sukni brytyjskiej projektantki Emilii Wickstead w kolorze kości słoniowej z czarną podszewką, podczas gdy William włożył biało-granatowy komplet polo. Przed wielką wygraną książę przybył w białych dżinsach i niebieskiej koszuli.

