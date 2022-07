W życiu Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek przyszedł czas na ogromne zmiany. Para jest obecnie w trakcie przeprowadzki do wynajmowanej posiadłości, z której już wkrótce będą mogli się przeprowadzić do budowanego domu. To jednak nie koniec. Były piłkarz zdecydował się na poważny krok biznesowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz selekcjonerem piłkarzy. Radosław Majdan miażdży decyzję prezesa PZPN

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Radosław Majdan od lat był właścicielem marki perfum produkującej zapachy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nazwa zapachów Vabun pochodzi od znaku zodiaku piłkarza. Pomimo szerokiej rozpoznawalności i udziałowi Małgorzaty Rozenek w kampaniach reklamowych, biznes okazał się nieopłacalny.

Radosław Majdan sprzedaje biznes

Z początku firma miała przynosić Radosławowi Majdanowi wielomilionowe zyski, jednak ostatnie lata zmusiły komentatora sportowego do podjęcia ostatecznego kroku. Jak donosi Super Express, zdecydował się sprzedać markę wraz z całym towarem, sklepem internetowym, a także recepturami nowych perfum. To jednak nie koniec. Mąż Małgorzaty Rozenek przekaże kontakty do firm, z którymi współpracował i pomoże nowym właścicielom biznesu promując Vabun własnym wizerunkiem. Za całość trzeba będzie zapłacić 239 tysięcy złotych.

Małgorzata Rozenek się wygadała. Zdradziła jeden z sekretów Radosława

Małgorzata Rozenek ma bana TVN

Małgorzata Rozenek w wywiadach opowiadała, że marzy jej się prowadzenie wydania "Dzień dobry TVN", jednak ostatnie doniesienia wskazują na to, że może zapomnieć o karierze w stacji. Choć wcześniej prowadziła tam "Perfekcyjną Panią Domu", obecnie nie jest mile widziana. Wszystko zaczęło się od konfliktu z Kingą Rusin, a całość przypieczętował udział w "Tańcu z Gwiazdami".