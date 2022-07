Rihanna ponownie pojawiła się na prestiżowej liście corocznego zestawienia magazynu "Forbes". Artystka znalazła się na 21. miejscu najbogatszych Amerykanek, które same doszły do swojego majątku. Gwiazda jest najmłodsza z kobiet w zestawieniu. Wcześniej ten tytuł należał do Kylie Jenner, ale nie obyło się bez niejasności.

9 Fot. East News/ Instagram/ kyliejenner Otwórz galerię Na Gazeta.pl