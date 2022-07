Rodzinę królewską obowiązuje rygorystyczna etykieta, według której nie można między innymi pozwolić sobie na publiczne okazywanie czułości. Księżna Kate nie dała jednak rady przejść obojętnie nad uroczym komentarzem jednej z poddanych. Monarchini podziękowała za komplement i ciepło zwróciła się do księcia Williama.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Angelina Jolie z córkami przechadzają się po targowisku w Rzymie

Księżna Kate w uroczy sposób skomentowała swój związek z księciem Williamem

William i Kate spotkali się z poddanymi podczas wycieczki po Walii. W pewnym momencie jedna ze zgromadzonych osób uścisnęła dłoń księżnej i powiedziała w jej kierunku kilka bardzo ciepłych słów.

Będziesz genialną księżną Walii.

Kate, wyraźnie wzruszona, podziękowała za te słowa. Wskazała też na męża i podkreśliła, że to dzięki niemu udaje jej się dobrze wywiązywać ze swojej roli.

Oh, to bardzo miłe. Jestem w bardzo dobrych rękach.

Do tej pory Kate znana jest jako księżna Cambridge. Powszechnie mówi się jednak, że w momencie, w którym książę William wstąpi na tron, jego żona zostanie księżną Walii. Tytuł ten do tej pory przysługiwał księżnej Dianie. Warto tutaj wspomnieć, że Kate regularnie składa hołd zmarłej - m.in. za sprawą noszenia biżuterii Diany oraz nawiązywanie do jej bardzo charakterystycznego stylu ubierania się. Mało tego, pierścionek zaręczynowy, który dostała od księcia Williama, należał właśnie do byłej żony księcia Karola.

"Taniec z Gwiazdami". Twórcy programu ściągają zagraniczną gwiazdę