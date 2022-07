Rebel Wilson wyjechała na wakacje z partnerką i przyjaciółmi. Wygląda na to, że bawi się doskonale. Ma też zdrowe podejście do diety.

Rebel Wilson z ciałopozytywnym przekazem

Rebel Wilson ma na koncie wiele ról. Zagrała w takich produkcjach, jak "Jojo Rabbit", "Jak to robią single" czy "Pitch Perfect". Ostatnio media jednak mniej piszą o jej dorobku zawodowym, a skupiają się na spektakularnej metamorfozie. Wilson zrzuciła wszak 35 kilogramów i całkowicie zmieniła styl. Niedawno dokonała też coming outu. Teraz aktorka wypoczywa na wakacjach z ukochaną. To właśnie podczas wyjazdu zdecydowała się napisać na Instagramie ważny post wspierający ruch body positive. Wszystko dlatego, że podczas wakacyjnych wojaży przytyła trzy kilogramy.

Właśnie zauważyłam, że przytyłam trzy kg na wakacjach. Jestem w niesamowitym ośrodku all inclusive i straciłam wszelką kontrolę nad sobą. Ale wiecie co? Mogę jutro wstać, iść na siłownię, nawodnić się, jeść zdrowo, i kochać siebie. Bycie dla siebie surowym nie pomaga - napisała.

Aktorka miała też radę dla swoich fanek. Apelowała o to, by te dbały o siebie, ale jednocześnie nie były dla siebie surowe. Podkreśliła, że utrzymanie wagi nie jest najważniejsze.

Wiem, jak to jest czuć się winnym po zjedzeniu za dużo. Ale jeśli jesteś taka jak ja, to po prostu wiedz, że nie definiuje cię to, ile ważysz. Po prostu staraj się żyć zdrowo i nie bądź dla siebie taka ostra. Bądź najlepszą wersją siebie - czytamy.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli wdzięczni Wilson za te słowa. My również przypominamy, że nikt z nas nie musi "robić idealnej sylwetki na lato". Należy dbać o zdrowie, stosując zrównoważoną dietę i uprawiając aktywności fizyczne. Najważniejsze jednak jest, by dobrze czuć się we własnym ciele.