Piękna rolniczka Kamila z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" pochwaliła się kreacją, w której poszła na wesele. Wyglądała obłędnie.

"Rolnik szuka żony". Kamila wybrała się na wesele w mieniącej się kreacji

Chociaż ósma edycji programy TVP "Rolnik szuka żony" zakończyła się we wrześniu 2021 roku, to internauci nadal mają sentyment do Kamili, która wystąpiła w formacie. Rolniczka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 150 tysięcy osób. Niedawno celebrytka pochwaliła się, że poszła na wesele. Na tę okazję wybrała wyjątkową, mieniącą się, beżową sukienkę przed kolano. Kreacja była odcinana pod biustem. Miała też liczne marszczenia i bufiaste rękawy. Zestawiona z beżowymi sandałami na szpilce prezentowała się znakomicie. Rolniczka połączyła ją z delikatną biżuterią. Do całości pięknie pasowały rozpuszczone włosy, które układały się w stylowe fale oraz minimalistyczny makijaż.

Kamila Bos z 'Rolnik szuka żony' Fot. Instagram/kamila.bos

Trzeba przyznać, że Kamila prezentowała się pysznie. Ta kreacja jest dużo bardziej elegancka i stylowa niż ta z poprzedniego przyjęcia weselnego, w którym brała udział rolniczka. Wówczas Kamila wybrała krwistoczerwony komplet - krótki, koronkowy top i mini. Na nogach miała te same beżowe szpilki.

Sezon weselny rozpoczęty. Bluzkę i spódnice uszyłam parę lat temu u krawcowej, tak jak większość moich stylizacji weselnych - napisała wówczas.

W której stylizacji była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" podoba wam się bardziej?