Księżna Kate i książę William mieszkają w Pałacu Kensington, a dokładnie w apartamencie 1A. Tę część rezydencji zamieszkiwała niegdyś księżniczka Małgorzata. Małżonkowie odrestaurowali posiadłość, co kosztowało około miliona funtów. Jak się urządzili?

Jak mieszka księżna Kate i książę William?

Księżna Kate i książę William nie mają powodów, by narzekać na lokum, w którym żyją. Ich apartament składa się z przestronnego salonu, pięciu pokoi gościnnych, trzech głównych sypialni, garderoby oraz łazienki. Na tym jednak nie koniec. Do dyspozycji mają też ogromny ogród.

Wnętrza apartamentu urządzone są w typowo płacowym stylu. Jest elegancko, ale jednocześnie przytulnie. Nie brakuje antyków, złotych dodatków i eleganckich wazonów. Do tego piękne lampy, jasne kanapy i poduszki we florystyczne wzory. Zdjęcia z apartamentu księżnej i księcia Cambridge można zobaczyć na ich oficjalnym instagramowym koncie. Oboje często łączą się z gośćmi przez komunikatory internetowe właśnie z domu. Salon małżonków mogliśmy podziwiać również w lipcu 2021 roku, kiedy to Barack Obama i Michelle Obama ich odwiedzili. Zdjęcia ze spotkania w salonie szybko obiegły media.

Barack Obama w pałcu Kensington Splash News/ East News

Okazuje się jednak, że nie w całym apartamencie jest równie elegancko i luksusowo. W pokoju dzieci nie ma antyków, są za to meble z Ikei. Pisał o tym portal Hello Magazine w 2018 roku. Wówczas księżna Kate spotkała się w Narodowym Muzeum Architektury i Wzornictwa w Sztokholmie z Marcusem Engmanem, ówczesnym dyrektorem artystycznym szwedzkiej firmy. Księżna wyznała mu, że urządziła pokój George'a, wykorzystując meble z Ikei.

Księżna Kate i książę William się wyprowadzają

Zagraniczne media podają, że książę William i księżna Kate mają niebawem przeprowadzić się do Adelaide Cottage - domu zlokalizowanego w królewskiej posiadłości, znajdującej się także w hrabstwie Berkshire. W ten sposób będą bliżej królowej, która po śmierci księcia Filipa na stałe zamieszkała w Windsorze. Nowe lokum ma być znacznie skromniejsze. Ma nie być w nim stałych pomieszczeń dla służby.

