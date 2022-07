Więcej ciekawych informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wciąż pojawiają się informacje i ciekawostki o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej. Ich życie prywatne nie przestaje intrygować. Tym razem zaskakiwać może dawna relacja księcia Williama, o której wspomina biograf rodziny królewskiej. Christopher Andersen w książce "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" ujawnił, że przed ślubem z księżną Kate, przyszły następca tronu miał romansować z Britney Spears.

Książę Williama romansował z Britney Spears? Sensacyjne doniesienia

Nie od dziś wiadomo, że starszy syn księżnej Diany lubił się zabawić. Jak wspomina autor książki Christopher Andersen, książę William flirtował również z amerykańską piosenkarką Britney Spears. Kiedy ona miała 20 lat, a William był od niej o rok młodszy, mieli nawiązać znajomość. Przez lata Spears uchodziła za amerykańską ulubienicę. Z księciem miała wymieniać maile i pozostawać w stałym kontakcie. Rzekomo regularnie do siebie dzwonili i zwierzali się sobie nawzajem, planując spotkanie, do którego jednak nie doszło.

William i Britney mieli w planach się spotkać, kiedy byli młodzi. Prawdopodobnie miały miejsce rozmowy telefonicznie, ale nie przypominam sobie, żeby ostatecznie doszło do spotkania - czytamy.

Wydaje się, że znajomość ze Spears była jedynie niewinnym flirtem. W 2020 roku w programie "Frank Skinner Show" tak wokalistka wypowiadała się o łączącej ich relacji:

Wymieniliśmy z Williamem trochę maili. Byliśmy ze sobą w przyjacielskich stosunkach. Traktowałam to bardzo poważnie. Miał przyjechać i się ze mną spotkać.

Czy można w tym było upatrywać szansy na związek tych dwojga? Na ile ich zażyłość wykroczyła poza ramy koleżeństwa? Tego nie wiadomo. Sam zainteresowany nigdy nie zajął stanowiska w tej sprawie.