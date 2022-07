O życiu osobistym Angeliny Jolie zawsze było głośno, jednak emocje sięgnęły zenitu w 2016 roku, gdy aktorka ogłosiła, że po 11 latach rozstaje się z Bradem Pittem, przy okazji oskarżając go o nadużywanie alkoholu i agresję. Sprawa rozwodowa trwała aż trzy lata, jednak to nie koniec potyczek pomiędzy byłymi ukochanymi. Wciąż toczy się sądowa batalia o prawa do opieki nad dziećmi.

Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie. Sprzedała Rosjaninowi ukochaną posiadłość aktora

Angelina Jolie z córkami przechadzają się po targowisku w Rzymie

Aktorka przez turbulencje w życiu prywatnym odstawiła na bok życie zawodowe i skupiła się głównie na rodzinie i akcjach dobroczynnych. Ostatnio jednak zdecydowała się wrócić do pracy i podjęła się reżyserowania ekranizacji powieści Alessandro Baricco "Without blood". Zdjęcia odbywają się w Rzymie, toteż właśnie tam aktorka zabawiła na dłużej. Angelina Jolie na planie może liczyć również na wsparcie najbliższych. Towarzyszą jej dwie córki: 17-letnia Zahara oraz 13-letnia Vivienne, z którym niedawno wybrała się na targowisko.

Angelina Jolie z córkami EAST NEWS

Paparazzi bacznie zrelacjonowały przechadzkę Angeliny Jolie i córek wśród straganów. Tego dnia postawiła na długą, zwiewną suknię w żółtym kolorze, do której dobrała szerokie spodnie. Gwiazda nie zwracała na siebie uwagi i zachowywała się jak zwykła turystka. Na próżno było szukać ochroniarzy, czy tłumów fanów. Po zakupach aktorka spotkała się z inną sławą, Salmą Hayek. Obie panie wsiadły do czarnego suwa i odjechały w nieznane.

Angelina Jolie, Salma Hayek EAST NEWS

