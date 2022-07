Wraz z początkiem czerwca krajowe media obiegła niezwykle zaskakująca wiadomość. Okazało się, że Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN, pełniący tę funkcję od 25 lat, zdecydował się odejść. Szybko pojawiły się plotki, że dziennikarz nie rozstaje się całkiem z telewizją, tylko zamierza przejść do konkurencji. Co ciekawe, wkrótce wyszło na jaw, że to niejedyny transfer między stacjami w najbliższym czasie. Jesienią szeregi "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" zasili kojarzony dotychczas z TVN-em Mateusz Gessler, a w "Tańcu z Gwiazdami" ma wystąpić Małgorzata Rozenek. Jak się okazuje, kolejną niespodzianką ma być Magda Gessler, która wkrótce ma zostać gwiazdą Polsatu.

Kolejny transfer między stacjami telewizyjnymi. Magda Gessler ponoć opuszcza TVN na rzecz Polsatu

"Kuchenne rewolucje", które Magda Gessler prowadzi od 12 lat to jeden z najpopularniejszych programów TVN. Ekscentryczną restauratorkę uczyniły zaś jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Tym bardziej zaskakujące są informacje, do których dotarł Super Express. Informator serwisu twierdzi, że gwiazda jest gotowa opuścić obecną stację i za Miszczakiem przetransferować się do konkurencji:

Magda wiele zawdzięcza Edwardowi. To on zrobił z niej gwiazdę. Dla Magdy nieważna jest stacja. Wie, że i w Polsacie będzie numerem jeden.

Decyzja ta miałaby jednak sporo sensu. Choć prowadzony przez nią program od lat jest niebywałym sukcesem, Magda Gessler narzekała już niegdyś na zarobki w TVN, niewspółmierne do popularności show. W wywiadzie udzielonego portalowi X-news wspominała rozżalona:

To, co robię dla telewizji nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program.

W nowym miejscu pracy z pewnością mogłaby wynegocjować o wiele lepsze warunki finansowe. Sądzicie, że się skusi?